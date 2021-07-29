«البكرى»: تطوير مصانع شينى يسهم فى تنمية الصناعة المحلية

قال الخبير الاقتصادي أحمد البكري إن تطوير مصانع شركة شيني يسهم في تنمية الصناعة المحلية.

وأضاف البكري في تصريحات لـ«الدستور» أن نقل الشركة من قانون 203 قطاع أعمال آيل قانون 159 يعمل علي تطوير إجراءات الإدارة في الشركة.

وأشار البكري الي أن قطاع الأعمال أصبح أكثر مرونة في الوقت الحالي، حيث تم تعديل قانون 203 قطاع أعمال.

وقالت الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني، إن الجمعية العادية للشركة ستناقش يوم 22 أغسطس المقبل، إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة ليتوافق مع أحكام القانون رقم 159 لسنة 1891 ولائحته التنفيذية.

وأضافت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم: «على أن يكون 7 أعضاء على أن تنتخب الجمعية العامة 5 منهم بالتصويت التراكمي، وتختار عضوين مستقلين مع مرعاة أن يتضمن التشكيل عضو نسائي».

وتناقش الجمعية العادية النظر في الموافقة على إصلاح هيكل حقوق ملكية الشركة وفقاً للمذكرة المعروضة.