الخميس 29 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«البكرى»: تطوير مصانع شينى يسهم فى تنمية الصناعة المحلية

أحمد البكري
أحمد البكري

قال الخبير الاقتصادي أحمد البكري إن تطوير مصانع شركة شيني يسهم في تنمية الصناعة المحلية.

وأضاف البكري في تصريحات لـ«الدستور» أن نقل الشركة من قانون 203 قطاع أعمال آيل قانون 159 يعمل علي تطوير إجراءات الإدارة في الشركة.

وأشار البكري الي أن قطاع الأعمال أصبح أكثر مرونة في الوقت الحالي، حيث تم تعديل قانون 203 قطاع أعمال.

وقالت الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني، إن الجمعية العادية للشركة ستناقش يوم 22 أغسطس المقبل، إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة ليتوافق مع أحكام القانون رقم 159 لسنة 1891 ولائحته التنفيذية.

وأضافت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم: «على أن يكون 7 أعضاء على أن تنتخب الجمعية العامة 5 منهم بالتصويت التراكمي، وتختار عضوين مستقلين مع مرعاة أن يتضمن التشكيل عضو نسائي».

وتناقش الجمعية العادية النظر في الموافقة على إصلاح هيكل حقوق ملكية الشركة وفقاً للمذكرة المعروضة.

مصر تنمية اجراءات الصينى اقتصاد البنك اليوم الخميس الصناعة تطوير

رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

الأكثر قراءة

«الصحة» تبدأ إدراج مراكز السفر بالموقع الإلكترونى للحصول على لقاح كورونا

رسميًا.. فرجانى ساسى ينضم لـ«الدحيل» القطرى

بالأسماء.. القائمة الكاملة لحركة تنقلات الشرطة لعام 2021

بالأسماء.. «الداخلية» تعلن حركة تنقلات الشرطة لعام 2021

سموه «على» على اسمى.. «مسعف الفيوم» يروى تفاصيل ميلاد طفل بسيارة الإسعاف

تفاصيل التحفظ على سيارة حمو بيكا بـ«مرور الإسكندرية»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

يوليو فى التاريخ

أسماء محفوظ

السوبر وومان

ماجد حبته

إخوان تونس.. نكات وهلاوس

محمد عبدالعزيز

هل من فرصة ثانية يا معالى الوزير؟

د.كريمة الحفناوى

بين التنمية البشرية والتنمية الإنتاجية

لواء. محسن الفحام

إخوان تونس.. لصوص يحتمون بالنصوص

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا الفن (الفوتوغرافيا والمدرسة التأثيرية)

محمد فوزي

حركة النهضة وقرارات الرئيس قيس سعيد

صور

الشوط الأول.. الأهلى يتقدم على أسوان بهدف كهربا

استقبال بطلى الأوليمبياد هداية ملاك وسيف عيسى

استقبال حافل لهداية ملاك وسيف عيسى بمطار القاهرة الدولي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

خطأ رسمى.. حساب رئاسة وزراء إسرائيل يستبدل اسم بينيت بـ نتنياهو (صور)

قطر تحذر من خطورة استمرار الوضع الراهن في الأراضي الفلسطينية

فلسطين: إسرائيل تمنع دخول المركبات الجديدة وقطع غيارها منذ العدوان الأخير