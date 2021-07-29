الخارجية الفلسطينية: وفاتان و26 إصابة بكورنا في صفوف جالياتنا

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الخميس، بتسجيل وفاتين، و26 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف جالياتنا حول العالم، ما يرفع عدد الإصابات إلى 13 ألفا و352 إصابة، والوفيات إلى 410.

أوضحت الخارجية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية: أن السفارة الفلسطينية لدى رومانيا سجلت حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية، كما سجلت السفارة الفلسطينية لدى الإكوادور حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية.

أشارت إلى أن السفارة لدى تايلاند سجلت 26 إصابة من 10 عائلات فلسطينية تعيش في بانكوك، علما بأن السفارة تعمل مع بعض المؤسسات هناك لتوفير سلات غذائية للمرضى، حيث تفرض عليهم قيود الحركه، كما تم التواصل لتوفير بعض الأدوية وتغطيه نفقات العلاج لتفادي الانتشار بين الجالية.

ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وسجلت أكثر من 210 دول إصابات بالفيروس، منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.