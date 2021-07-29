عمل لا يتوقف.. مواطنون ومسئولون يكشفون معدلات تنفيذ «حياة كريمة» بـ8 محافظات

إنجازات كبيرة تحققها مبادرة «حياة كريمة» فى القرى المستهدفة، حيث تتواصل الأعمال فى المجمعات الخدمية الحكومية مع رصف عدد كبير من الشوارع وتسليم الأراضى التى ستقام عليها مشروعات الإسكان وغيرها.

فى السطور التالية، يكشف عدد من المسئولين والأهالى، لـ«الدستور»، عن حجم ومستويات الأعمال التى يتم تنفيذها ونسب التنفيذ، وتفاصيل أخرى عن أعمال التطوير فى البنية التحتية ضمن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى.

بنى سويف: مجمع خدمى بقرية «هلية» يضم مكتبى بريد وتموين

تنفذ المبادرة عدة مشروعات فى قرية هلية، التابعة لمركز ببا جنوب بنى سويف، منها المجمع الخدمى الذى يضم العديد من الخدمات المختلفة بطريقة حديثة ومميكنة داخل المبنى، ومنها «مركز تكنولوجى لخدمة المواطنين ومكتب بريد ووحدة للتضامن الاجتماعى ومكتب تموين وشهر عقارى»، بهدف توفير الوقت والمجهود للمواطنين.

ويبذل العاملون فى تنفيذ المشروع جهدًا كبيرًا لإخراجه للنور فى أسرع وقت من أجل تقديم خدماته للمواطنين، فيما عبر أهالى القرية عن سعادتهم بتلك المنجزات، موجهين شكرهم للرئيس عبدالفتاح السيسى على إدراج قريتهم ضمن المبادرة وتنفيذ مشروعات لم يكونوا يحلمون بها.

وشدد الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، على أهمية استمرار المتابعة الميدانية لمشروعات المبادرة ومتابعة الشركات المنفذة للأعمال، والوقوف على المعوقات أولًا بأول لسرعة تذليلها، بهدف تسريع وتيرة العمل للانتهاء من الأعمال فى التوقيتات المحددة، مع التأكيد على تكليف جميع القطاعات بإرسال تقرير أسبوعى كل فيما يخصه، يشمل نسبة التنفيذ والإنـجاز ومعوقات سير العمل إن وجدت، لتذليلها، بالتنسيق بين جميع الجهات والوزارات المعنية.

سوهاج: رصف وتشجير الطرق.. ومساكن جديدة على مساحة 5 أفدنة

أعلن المهندس محمد ربيع، منسق عام «حياة كريمة» بمحافظة المنوفية، عن أن أعمال المبادرة تشهد نشاطًا ملحوظًا، حيث تم الانتهاء مؤخرًا من رصف وتشجير طرق مدينة الشهداء، مشيرًا إلى عقد اجتماعات دورية بديوان محافظة المنوفية بحضور المحافظ والسكرتير ووكلاء الوزارات للوقوف على نسب التنفيذ.

وقال إن مشروعات «حياة كريمة» بمركز أشمون تشرف عليها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لافتًا إلى الانتهاء من تسقيف الدور الأرضى لمجمع الخدمات الحكومية بـ«سنتريس»، مع استمرار عمل مركز المعلومات وشبكات المرافق لإجراء المسح الميدانى لشوارع قرية منيل دويب وحصر الأعمال تمهيدًا لبدء مشروع الغاز الطبيعى بالقرية، وفى قرية «طليا» تمت معاينة الموقع المقترح لإقامة «سكن كريم» على مساحة ٥ أفدنة بحوض الحدائق الشرقية.

وذكر أنه فى قرية «شنشور»، تم صب أعمدة الدور الأرضى بالمجمع الحكومى، وتسليم المجمع الزراعى والوحدة الصحية ومركز الشباب إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتطويرها، كما وصلت نسبة التنفيذ لمحطة رفع الصرف الصحى بـ«براشيم» و«كوم عياد» إلى أكثر من ٨٠٪، وبالنسبة للغاز تم إجراء رفع مساحى لـ«شنشور وبراشيم وكوم عياد» لتوصيل الخدمة فيها.

المنوفية: إنجاز 80% من المشروعات والمياه النظيفة تصل إلى «البطاخ»

عبّر أهالى قرية البطاخ بمركز المراغة بمحافظة سوهاج عن فرحتهم بإدراج قريتهم ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى «حياة كريمة»، لتحظى بالتطوير اللازم.

وقال توماس مفيد، أحد أبناء القرية، إن ما حدث فى قريتهم إنجاز كانوا يتمنون ٥٪ فقط منه، مضيفًا: «عندما علمنا بأمر المبادرة، كنا نحسب الموضوع مجرد كلام معسول من المسئولين، ولكننا فوجئنا بأن حجم الإنجاز تخطى ٨٠٪ حتى الآن».

وأعرب عن شكره لرئيس الجمهورية بإدراج قرية البطاخ ضمن قرى «حياة كريمة»، معتبرًا أنها أزالت تراكمات أنظمة وعهود مختلفة من الفساد.

وذكر رجب محمد، من أبناء قرية البطاخ، أنهم كانوا يشترون «جراكن» مياه نظيفة من مدينة سوهاج للشرب، نظرًا لتلوث المياه الموجودة فى القرية، الذى سبب العديد من الأمراض للمواطنين.

المنيا.. أهالى الريرمون: حلمنا بدخول الصرف الصحى أصبح حقيقة.. و«السيسى حبيب الفلاحين زى عبدالناصر»

رحب أهالى قرية الريرمون، التابعة لمركز ملوى بمحافظة المنيا، بدخول قريتهم ضمن قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التى تعمل فى ٤٩ قرية بمركز ملوى، خاصة بعدما تبنت عدة مشروعات ظلت لسنوات طويلة حلمًا للأهالى يصعب تحقيقه.

وقال عبدالجليل أحمد عبدالجليل، أحد أهالى القرية، إن أبناء الريرمون كانوا قد فقدوا الأمل فى استجابة المسئولين لطلباتهم من أجل توفير الحد الأدنى من المرافق والخدمات، وعلى رأسها دخول خدمة الصرف الصحى للقرية، وإحلال وتدعيم الوحدة الصحية، وبناء مدرسة للفتيات.

وأضاف: «لسنوات طويلة كنا نطالب بما يضمن لنا حياة لائقة، دون استجابة، إلى أن أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى مبادرته (حياة كريمة) لتطوير الريف المصرى، وفوجئنا بأن قريتنا دخلت ضمن مشروعات التطوير».

وتابع: «حققت المبادرة حلمنا فى إدخال خدمة الصرف الصحى، إلى جانب إنشاء محطة مياه شرب تغذى الريرمون إلى جانب قرى قلندول والروضة والبرشا والمعصرة، بالإضافة إلى إنشاء معهد أزهرى للفتيات، وبناء مدرسة ابتدائية وأخرى إعدادية تضم عددًا أكبر من الفصول، بدلًا من المدارس الحالية التى يزيد عدد طلاب الفصل الواحد فيها على ١٠٠ طالب وطالبة».

وختم بقوله: «كنت ممن عاصروا الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، الذى كان حبيب الفلاحين، وجاء الرئيس والزعيم السيسى ليسير على النهج نفسه، وأطلق مبادرته الجميلة والعظيمة وأصبح أيضًا حبيب الفلاحين وحبيب الشعب المصرى كله، بما يقدمه من جهود لصالح وطنه فى مختلف المجالات».

فيما قال فتحى عبدالظاهر، صاحب محل بقالة بالقرية، إن المبادرة الرئاسية العظيمة جعلت الأهالى يشعرون بالحياة الكريمة، بعدما أقامت لهم وحدة صحية متطورة، وانتهت من إنشاء مكتب البريد النموذجى، بدلًا من مكتب البريد القديم، مع بناء وحدة بيطرية، إلى جانب تنفيذ مشروع الصرف الصحى ومحطة المياه وتطوير المدارس.

وأضاف: «كل أهالى الريرمون بيدعوا للريس ربنا يكرمه ويحميه وبيقولوا له إحنا معاك وبنحبك يا ريس». أما محمد صابر حافظ، أحد أبناء القرية، فأكد أن الريرمون كانت بحاجة إلى مشروعات مبادرة «حياة كريمة»، لتوفير الحياة اللائقة للأهالى. وتابع: «لم نكن نحلم بكل هذه المشروعات، ونقول للرئيس السيسى: (ربنا يقويك على كل ما تقوم به من أعمال ومشروعات لتنفيذ كل ما تحتاج له البلاد)».

وقال مصطفى عطا، مبيض محارة من أهالى القرية: «كل الكلمات لا تَفى الرئيس السيسى حقه، فهو حبيب الفلاحين والفقراء، وندعو الله أن يحميه من كل شر وأن يطيل فى عمره، ونعاهده أن نظل داعمين له وسندًا له فى كل وقت وفى كل أمر».

فيما قال مندى محمد حسين، أحد أبناء القرية: «الرئيس السيسى زعيم عظيم وطيب القلب ويحب شعبه ويهتم براحته ويعمل ليلًا ونهارًا لإسعاد أهله وتحقيق مطالبهم، ومبادرته تذكرنا باهتمام عبدالناصر بالفلاحين، ونقول له: (ربنا يكرمك ويسدد خطاك ويحبب فيك خلقه)».

قنا: 29 قافلة تقدم خدمات طبية مجانية لـ31 ألفًا خلال 6 أشهر

أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، عن تقديم الخدمة الطبية والعلاج بالمجان لأكثر من ٣١ ألف مواطن، من خلال ٢٩ قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى مراكز المحافظة خلال النصف الأول من العام الجارى.

وقال «الداودى» إن هذه القوافل تأتى ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى «حياة كريمة» بهدف تقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية فى القرى الأكثر احتياجًا، لافتًا إلى أنها تهدف لتوفير المشقة على كبار السن والأطفال وذوى الاحتياجات الخاصة فى تلقى الخدمات الطبية داخل مناطق إقامتهم. وأشار إلى أن القوافل التى تم تنفيذها نجحت فى إجراء فحوصات معملية لـ١٩٩٣ مواطنًا، وإصدار ١٧١ قرار علاج على نفقة الدولة للمواطنين المستحقين، بالإضافة إلى تحويل ٢٥٨ مواطنًا إلى المستشفيات العامة والمركزية لاستكمال العلاج، بخلاف عقد ندوات تثقيفية صحية لرفع الوعى الصحى لدى المواطنين. وأكد «الداودى» استمرار تنظيم القوافل الطبية المجانية بجميع مراكز المحافظة، مع مراعاة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا أثناء تقديم الخدمة الطبية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

الدقهلية: الارتقاء بمختلف الصناعات الحرفية.. وتوصيل الغاز الطبيعى لكل منزل ضمن نطاق المبادرة

أكد طارق شكرى، رئيس مركز ومدينة شربين، الانتهاء من معظم الهياكل الخرسانية للمجمعات الخدمية فى ٢٦ قرية ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى «حياة كريمة»، مشيرًا إلى أنه تم البدء فى التشطيبات النهائية للمجمعات الخدمية وسيتم الانتهاء منها خلال شهرين.

وقال إنه بجانب المجمعات الخدمية فإن هناك مجمعات زراعية تشمل الجمعية الزراعية ومقر الإرشاد الزراعى والطب البيطرى ومجمعات فرز وتجميع الألبان، فضلًا عن مجمعات للصناعات الحرفية، مضيفًا: «كل قرية من قرى حياة كريمة تشتهر بصناعة معينة، وسيتم العمل على الارتقاء بتلك الصناعة من خلال المجمعات الصناعية».

وأشار إلى أن المجمعات الزراعية والحرفية تم البدء فى تنفيذها ومن المتوقع الانتهاء منها نهاية العام الحالى، متابعًا: «تم البدء فى تنفيذ ١٢٣ حنفية حريق فى ١١ قرية من القرى الـ٢٦ المستهدفة، وذلك كمرحلة أولى بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى والوحدات المحلية القروية».

وكشف عن أنه سيتم توصيل الغاز الطبيعى لكل منزل داخل القرى ضمن مبادرة «حياة كريمة».

من جهتهم، أعرب أهالى قرية أبوجلال بمدينة شربين عن فرحتهم لتسليم موقع المجمع الزراعى الخدمى بالقرية والبدء فى أعمال تنفيذ مركز شباب.

وقال فهمى عبدالعزيز، أحد المواطنين، إن القرية كانت فى أمس الحاجة لمركز شباب، موجهًا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى على هذه المبادرة التى تعد نقلة حضارية وتاريخية لقرى مدينة شربين.

وفى قرية كفرالوكالة بمدينة شربين تستمر معاينات بعض الأراضى لأملاك الدولة والإصلاح الزراعى للبدء فى تنفيذ وحدات سكن كريم، كما تم البدء فى أعمال حفر لموقع محطة الصرف الصحى الجديدة بالقرية لدعم المناطق غير المخدومة.

الإسماعيلية: حصر احتياجات أسر 4 قرى.. وإنشاء وتطوير 12 مدرسة

أعلن اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، عن اختيار قرى «السلام والأبطال والتقدم وجلبانة» لإنهاء أعمال «سكن كريم» ضمن مبادرة «حياة كريمة»، بهدف تحسين الأوضاع الصحية والبيئية، وتطوير منازل الأسر الأكثر احتياجًا.

وقال إنه جرى حصر جميع أسر هذه القرى، للوقوف على احتياجاتهم الفعلية من الوحدات الصحية والمدارس ومياه الشرب وخطوط الصرف صحى والكهرباء والحضانات والوحدات الخدمية الحكومية، مؤكدًا تضافر جهود الدولة لتحسين جودة الحياة فى جميع قرى مصر، مع مراعاة النمو السكانى كأحد أهم التحديات أمام خطط التنمية.

وأضاف أنه أصدر تعليماته للأجهزة التنفيذية بتذليل كل العقبات التى تواجه مشروعات البنية التحتية للقرى المدرجة بالمرحلة الأولى من المبادرة، مشددًا على ضرورة العمل على إنجاز أعمال التطوير بشكل دقيق وفى وقت قياسى.

وأشار إلى أن المبادرة تعمل أيضًا على إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة ورفع كفاءة المنازل لتوفير السكن الكريم، وكذلك إنشاء ورفع كفاءة شبكات الصرف الصحى ومياه الشرب، وشبكات الطرق وإعادة رصف المتهالك منها.

ولفت إلى تجديد شبكات الكهرباء والغاز الطبيعى، وتطوير ٤ مراكز شباب بجانب إنشاء مركزين جديدين لخدمة أهالى شرق القناة، إضافة إلى إنشاء ٩ مدارس جديدة بمختلف المراحل الدراسية ورفع كفاءة ٣ مدارس قائمة، وإنشاء نقاط إسعاف ومركز تدريب لخدمة أهالى المنطقة، فضلًا عن إنشاء مذبحين، وترميم وإعادة بناء المنازل بحسب الحاجة، وفقًا لخطة العمل لإنشاء مجتمعات عمرانية تتماشى مع رؤية «مصر ٢٠٣٠» واستراتيجية التنمية الشاملة.

الوادى الجديد: إعادة بناء المنازل المتهالكة

أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، انتهاء المرحلة الأولى من توصيل خطوط مياه الشرب بالقرى المستفيدة من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بطول ٦١ كيلومترًا ضمن أعمال رفع كفاءة وتطوير الخدمات الموجودة بقرى مركز الفرافرة.

وأضاف أنه جارٍ إعادة بناء المنازل المتهالكة للمستفيدين من المبادرة بقرية «أبوهريرة» بمركز الفرافرة، والتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى وجهاز التعمير لإقامة المنازل الجديدة على مساحة ١٢٠ مترًا مربعًا بدلًا من ٦٠ مترًا، بإجمالى ٦٢٠ منزلًا بالقرية، تشمل المرحلة الأولى منها إنشاء ١٩٧ منزلًا.

وأشار إلى بدء إنشاء الوحدات الصحية المتهالكة بقرى الفرافرة بعد هدمها لإنشاء وحدات صحية جديدة لخدمة المواطنين، بإجمالى ٩ وحدات صحية، متابعًا: «نجحت المبادرة الرئاسية فى الوصول إلى المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الطبية والبنية التحتية، حيث تستفيد من المبادرة ٢٨ قرية فى الوادى الجديد».