الخميس 29 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

سموه «على» على اسمى.. «مسعف الفيوم» يروى تفاصيل ميلاد طفل بسيارة الإسعاف

مسعف بمرفق الفيوم
مسعف بمرفق الفيوم

أعلنت هيئة الإسعاف المصرية أمس، عن استقبالها حالة ولادة لسيدة في العشرينيات من العمر وتشتكي من ألم الولادة، وتم نقلها إلى السيارة بالتروللي وتوصيلها بالمونتور وفى منتصف الطريق رأس الجنين ظهرت ولكن الحبل السري ملفوف على رقبة الجنين، مشيرة إلى أنه تمت المساعدة والتدخل وتشفيط وتسليك الرأس بأمان وإخراج الجنين وتسليم الأم والطفل لمستشفى أبشواى بحالة جيدة، لافتة إلى أن الأب صمم على إطلاق اسم المسعف على المولود.

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مسعف بمرفق الفيوم 

تواصلت "الدستور"، مع علي مختار السيد، مساعد أخصائي خدمات إسعافية "مسعف"، والذي قال إنه تلقى بلاغا من قرية الفرسان بوجود سيدة على وشك الولادة، وتوجهنا بالسيارة للمكان، وقمنا بنقلها بالسيارة وعمل الإسعافات الأولية، وجاء لها الطلق وكان الحبل السري ملفوف على رقبة الطفل، مشيرا إلى أنه تم إنقاذ الطفل وصممت والدته على تسميته على اسمي "علي" وقمنا بنقلها لمستشفى إبشواي لاستكمال باقي عملية الولادة.

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مسعف بمرفق الفيوم 

وفي ذات السياق، أوضح الدكتور هاني همام مدير مرفق إسعاف الفيوم، إنهم تلقوا بلاغا للسيارة ٣٠٦٥ تمركز الشاطئ عن حالة بشاطئ الفرسان السياحى، وعلى الفور توجه المسعف لمكان البلاغ وتبين أن السيدة هاجر رجب سعيد، وتبلغ من العمر ٢٧ سنة، على وشك الولادة، وقام المسعفان بمتابعة العلامات الحيوية وتوقع الولادة أثناء النقل، وثني أرجل الحالة وسند رأس الطفل وتم تسليك الحبل السري من رأس الطفل، ووضع الطفل على صدر الأم، عمل باك، وتشفيط وإعطاء أكسجين للطفل وتحفيز.

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مسعف بمرفق الفيوم 

مسعف بمرفق الفيوم

مسعف بمرفق الفيوم
مسعف بمرفق الفيوم
مسعف بمرفق الفيوم
مسعف بمرفق الفيوم
مسعف بمرفق الفيوم
مسعف بمرفق الفيوم
مسعف بمرفق الفيوم
مسعف بمرفق الفيوم
مسعف بمرفق الفيوم
مسعف بمرفق الفيوم
مسعف بمرفق الفيوم
مسعف بمرفق الفيوم
مسعف بمرفق الفيوم
مسعف بمرفق الفيوم
مسعف بمرفق الفيوم
مسعف بمرفق الفيوم
إسعاف الفيوم ينقذ سيدة حامل مسعف يروي

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كل هذا الفساد

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