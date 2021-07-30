كم عدد ساعات النوم التى يحتاجها الجسم يوميًا؟

يحتار الكثيرون، ما بين النوم لساعات طويلة من الوقت، ومن ثم الاستيقاظ في حالة من الإرهاق، أو النوم عدد قليل من الوقت وهو ما يؤثر على صحتهم بشكل سلبي أيضًا، لهذا نستعرض في السطور التالية، كم عدد ساعات النوم التي يحتاجها جسمك كل يوم؟

ووفقًا للموقع الطبي “webmd”، فإنه يعتمد على مقدار النوم الذي يحتاجه جسم الشخص، كما يعتمد على عمره، نستعرض في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن الوقت الكافي للنوم بصحة جيدة، لجميع المراحل العمرية.

عدد ساعات النوم التي يحتاجها الجسم

يحتاج الرضع حتى 3 أشهر إلى 14-17 ساعة في اليوم.

يحتاج الرضع (من 4 إلى 11 شهرًا) إلى 12-15 ساعة يوميًا.

يحتاج الأطفال الصغار (من سن 1-2 سنوات) إلى حوالي 11-14 ساعة يوميًا.

يحتاج أطفال ما قبل المدرسة (من سن 3-5 سنوات) إلى 10-13 ساعة في اليوم.

يحتاج الأطفال في سن المدرسة (الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 13 عامًا) إلى 9-11 ساعة يوميًا.

يحتاج المراهقون (الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و 17 عامًا) إلى حوالي 8-10 ساعات يوميًا.

يحتاج معظم البالغين من 7 إلى 9 ساعات، كما أن بعض الأشخاص قد يحتاجون إلى ما لا يقل عن 6 ساعات أو ما يصل إلى 10 ساعات من النوم يوميًا.

يحتاج كبار السن (65 عامًا فما فوق) إلى 7-8 ساعات من النوم يوميًا.

وغالبًا ما تحتاج النساء في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل إلى عدد ساعات من النوم أكثر من المعتاد.

ولكن الخبراء يقولون إن، إذا شعرت بالنعاس أثناء النهار، حتى أثناء الأنشطة المملة، فلن تحصل على قسط كافٍ من النوم.

مراحل النوم

هناك أربع مراحل للنوم ، بناءً على مدى نشاط عقلك، يبدأ الأولين خفيفان، أما المرحلة الثالثة هي ما يسمى بــ"النوم العميق"، عندما تتباطأ موجات دماغك ويصعب عليك الاستيقاظ، وخلال هذه الفترات، يقوم جسمك بإصلاح الأنسجة، ويعمل على النمو والتطور، ويعزز جهاز المناعة، ويبني الطاقة لليوم التالي.

فوائد النوم

وعادة ما تبدأ فى مراحل النوم، من خلال حركة العين السريعة (REM)، أو المرحلة R، بعدها بحوالي 90 دقيقة من نومك، يعمل جسمك حينها على تعزيز نشاط الدماغ، وضبط ضغط الدم، ويعد نوم، حركة العين السريعة، مهم للتعلم والذاكرة، ومن خلاله يتعامل عقلك مع المعلومات التي توصلت إليها، خلال اليوم، ويخزنها في ذاكرتك طويلة المدى.