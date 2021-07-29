الخميس 29 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

تحسّنت الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبدالعزيز عقب تواجدها لمدة أسبوعين في المستشفى بعدما ساءت حالتها الصحية.

وكشفت مصادر، لـ"الدستور"، أن ياسمين عبد العزيز من المرجّح أن تخرج من المستشفى وتعود لمنزلها خلال منتصف الأسبوع المقبل بعدما تعافت من الحالة الحرجة التي ألمّت بها.

ومن المرجح أن تطير ياسمين إلى إحدى الأماكن الساحلية للخروج من الحالة النفسية الصعبة التي مرت بها مؤخرًا، ومن المقرر أن تقضي إجازتها الصيفية بعد عودتها للمنزل مباشرة لتستعيد عافيتها بشكل تام؛ لتعاود بعدها رحلتها المهنية بشكل جيد.

وأصيبت ياسمين عبد العزيز بتسمم فى الدم بعد خضوعها لعملية جراحية لاستئصال ورم ليفى من الرحم فى أحد المستشفيات، وحدث خطأ أثناء نقل الدم أدى إلى تلوث بكتيري دخلت بسببه فى غيبوبة استمرت لقرابة 16 ساعة.

وكانت ياسمين تستعد للعودة للسينما بفيلم جديد يحمل اسم "حظاظا بظاظا"، خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته في موسم رمضان الماضي، وتعد ياسمين من بين أهم نجمات السينما والدراما في مصر آخر 20 عاما، وذلك لأنها النجمة الوحيدة التي تصدرت شباك التذاكر وأفيشات السينما والدراما من نجمات جيلها، واستطاعت تحقيق نجاحات كبيرة سواء بالمشاهدات في التليفزيون والمنصات الإلكترونية أو الإيرادات للأعمال السينمائية.

يشار إلى أن ياسمين شاركت خلال الموسم الرمضاني الماضي في مسلسل "اللي مالوش كبير" بجانب زوجها أحمد العوضي، ومع الفنانين خالد الصاوي، ومحمود حافظ، ودنيا عبدالعزيز، وأحمد عبدالله محمود، وأحمد سعيد عبدالغني، وإيمان السيد، وبدرية طلبة، عايدة رياض، وآخرين، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، وإنتاج شركة سينرجي للانتاج الفني.

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