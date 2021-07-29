رسميًا.. فرجانى ساسى ينضم لـ«الدحيل» القطرى

أعلن نادي الدحيل القطري، عن انضمام التونسي فرجاني ساسي، لاعب الزمالك السابق، إلى صفوف الفريق القطري في صفقة انتقال حر.

وأصدر الفريق القطري، بيانا رسميا منذ قليل جاء فيه: «نجحت إدارة النادي في إكمال إجراءات تعاقدها مع المحترف التونسي فرجاني ساسي بعقد احتراف لثلاثة لمواسم قادمة في صفقة انتقال حر».

وأضاف البيان: «بدأت مسيرة ساسي المولود في 18 مارس 1992م، مع نادي الصفاقصي التونسي والذي انتقل منه إلى تجربة احتراف في الدوري الفرنسي مع فريق ميتز، خاض بعدها تجربة في تونس مع نادي الترجي التونسي الذي انتقل منه إلى نادي النصر السعودي ثم الزمالك المصري».

وتابع: «وظهر فرجاني في بطولة كأس العالم روسيا 2018 مع منتخب بلاده ونجح في إحراز هدف لمنتخب بلاده في شباك المنتخب الإنجليزي».