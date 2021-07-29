الخميس 29 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع 172 طن قمامة وتراكمات ومسح للأتربة من شوارع حي ثان المحلة

رفع 172 طن قمامة
رفع 172 طن قمامة

قال أحمد المغاورى سليمان رئيس حى ثان المحلة الكبرى، اليوم الخميس، إنه تم رفع نحو 172 طن  قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة ومسح للشوارع، فى حملة نظافة موسعة بمعدات الحي، خلال الـ24 ساعة، وأوضح رئيس حى ثان المحلة، أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بشوارع الحى، وتمهيدها وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات، وصيانة أعمدة وكشافات الإنارة العامة.

فيما قال حسام عبد اللطيف، رئيس مركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية ،اليوم الخميس، أنه تم رفع 300 طن قمامة وتراكمات مخلفات وأتربة، من قرى المركز، خلال 24 ساعة، وأشار رئيس مركز ومدينة طنطا، أن الحملات استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بقرى المركز، وتمهيد الطرق وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات، وصيانة أعمدة وكشافات الإنارة العامة.

وبين المهندس محمد سراج رئيس مركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، إنه تم رفع نحو 211 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة، خلال 24 ساعة أيضًا، وأوضح رئيس مركز ومدينة زفتى، أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة والقرى متمثلة فى الطرق الفرعية والشوارع، وتمهيدها وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات.

وكان طارق رحمي، محافظ الغربية، قد أكد ضرورة التصدى لظاهرة النباشين بالشوارع بكل قوة ومنع أعمالهم التى تسيء للمظهر العام، وكذلك قيام عمال النظافة برفع أى تراكمات قمامة أولاً بأول على مدى الساعة. 

وأشار إلى أنه تم وضع مخطط لتقسيم شوارع الأحياء لرفع مستوى النظافة بها، مطالبا المواطنين بضرورة التعاون فى الحرص على النظافة العامة بوضع القمامة فى الصناديق والأماكن المخصصة لذلك، وفي الأوقات المحددة.

وأوضح محمد متولى أبوسليم رئيس مركز ومدينة سمنود بمحافظة الغربية، إنه تم رفع نحو 139 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة، وذلك خلال 24 ساعة، وأوضح رئيس مركز ومدينة سمنود، أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة والقرى، وذلك تنفيذًا لتعليمات محافظ الغربية، ونائبه الدكتور مهندس أحمد عطا، الذي يتابع الأمر عن كثب على مدار الساعة.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

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