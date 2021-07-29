تأجيل محاكمة قاتل زوجته والتعدي على ابنتيه في الخصوص

قررت محكمة جنابات بنها تأجيل نظر محاكمة سائق أتوبيس قتل زوجته وتعدى على ابنتيه، لليوم الرابع من دور أكتوبر المقبل، لاستدعاء الطبيب الشرعى، وضابط الواقعة للاستماع لأقولهما.

وتضمن أمر الإحالة للقضية، أن المتهم "ع"، 45 سنة، سائق أتوبيس، مقيم الخصوص، قتل زوجته المجنى عليها "مروة إ "، عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها وأعد لهذا الغرض سلاح أبيض "سكين"، وما أن ظفر بها حتى طعنها بصدرها وتيقن من وفاتها فأحدث إصابتها الثابتة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتها قاصدا من ذلك قتلها على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أنه ثبت بتقرير الصفة التشريحية أن إصابة المجنى عليها بالصدر نتيجة إصابة ذات طبيعة طعنية وجئزة الحدوث من مثل السكين التى وجدت مرتشقة بجسد المجنى عليها وبتاريخ معاصر لحدوث الوفاة، وأن الوفاة حدثت نتيجة الإصابة الطعنية وما صاحبها من قطع بالقلب والرئة اليسرى وحدوث نزيف إصابى غزير أدة لصدمة غير مرتجعة وهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية.

كما أن المتهم ارتكب وبتارخ 19 أغسطس 2019، واقعة التعدى على ابنتيه "أ"، 20 سنة، و"ه"، 16 سنة.