بالأسماء.. قائمة العمداء الجدد لكليات جامعة الأزهر

أصدر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، قرارًا بتكليف الدكتور عبدالله عزب؛ للقيام بعمل عميد كلية أصول الدين جامعة الأزهر بالقاهرة، والدكتور محمد مهنا عميدًا لكلية الهندسة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، والدكتور رضا عبد الواجد أمين عميدًا لكلية الإعلام جامعة الأزهر بالقاهرة، والدكتور غانم السعيد عميدًا لكلية اللغة العربية بالقاهرة.



وتكليف الدكتور محمد نصر اللبان، للقيام بعمل عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين جامعة الأزهر بدمياط، والدكتور زكي صبري محمد عبدالله عميدا لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بمحافظة بورسعيد، والدكتورة أماني هاشم عميدا لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر بالزقازيق، و الدكتور مرسي حسن عميدا لكلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بأسيوط،و الدكتور نصر سعيد عميدا لكلية القرآن الكريم جامعة الأزهر بطنطا، والدكتورة مفيدة إبراهيم عميدةً لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر بكفرالشيخ، الدكتور شعبان كفافي عميدًا لكلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالزقازيق.

كما أصدر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، قرارًا بتكليف الدكتور كمال الجمل، وكيل كلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بالمنصورة؛ للقيام بعمل عميد الكلية، والدكتور راشد محمد راشد عميدًا لكلية طب بنين الأزهر بدمياط، والدكتور محمد عبدالعال عميدا لكلية طب البنات جامعة الأزهر بدمياط.