الخميس 29 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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محافظات

رئيس «نظافة القاهرة» يناقش مع رؤساء الإدارات المركزية آليات العمل

اجتماع هيئة نظافة
اجتماع هيئة نظافة القاهرة

اجتمع اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، مع رؤساء المركزيات والإدارات العمومية، عقب اجتماع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية مع مسئولي شركات الجمع وتدوير المخلفات للمنطقتين الغربية والشرقية بمحافظة القاهرة.

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اجتماع هيئة نظافة القاهرة

وناقش خلال اجتماعه مع الجميع متطلبات العام المالي الحالي وكيفية التعاقد وطرق التشغيل والأولويات في عملية التشغيل كلا في مجاله حضر الاجتماع مدير عام الهيئة ورؤساء المركزيات ومستشاري رئيس الهيئة ومديري العموم في المشروعات والتخطيط والجراچات والورش والمعدات والموازنة والتحول الرقمي والشئون المالية والمخازن والإنقاذ والعلاقات العامة.

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اجتماع هيئة نظافة القاهرة

كان عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اجتماعين بمقر الوزارة ، مع كل من ناصر عيد رئيس مجلس إدارة شركة "انفيرو ماستر" للخدمات البيئية وتدوير المخلفات والتي تتولى خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة من المخلفات لأحياء المنطقة الشرقية، والدكتور أيمن محرم العضو المنتدب لشركة "ارتقاء" للخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات والتي تتولى أيضاً خدمات الجمع والنظافة بالمنطقة الغربية بحضور كل من اللواء إيهاب الشرشابي رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة والدكتور أحمد سعيد رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة المُخلفات بوزارة التنمية المحلية وعدد من قيادات الوزارة.

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اجتماع هيئة نظافة القاهرة

وخلال اللقائين أكد اللواء محمود شعراوى، أن الحكومة لا تملك رفاهية الوقت لسرعة تنفيذ العقود الموقعة مع الشركتين وتحقيق نتائج سريعة على أرض الواقع في أحياء المنطقتين الشرقية والغربية، بالإضافة إلى تحقيق تحسن ملحوظ في مستوى النظافة بباقى مناطق القاهرة حيث تتولى هيئة النظافة والتجميل مسئولية النظافة في المنطقتين (الجنوبية والشمالية)، وأشار وزير التنمية المحلية إلى توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بسرعة شعور المواطنين بالقاهرة بوجود تغيير حقيقى في مستوى النظافة بشوارع العاصمة.

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اجتماع هيئة نظافة القاهرة

وخلال الاجتماعين استمع وزير التنمية المحلية، إلى شرح مفصل عن الموقف التنفيذي لما قامت به كلا الشركتين فيما يخص إجراءات تسليم وتسلم الأحياء التي سيعملون بها من هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة وكذا المعدات والسيارات التي سيتم تأجيرها للشركات والجراجات الفرعية طبقاً للعقود الموقعة بين المحافظة والشركتين وخطط التشغيل.

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اجتماع هيئة نظافة القاهرة

كما استمع "شعراوى" أيضاً إلى ما قامت به كل شركة من إجراءات حصر الوحدات السكنية والمحلات والمرافق العامة في كل منطقة، وإجراءات استقبال طلبات التوظيف في مختلف التخصصات من مديرين ومشرفين ومهنيين وإداريين وفنيين وغيرها، إلى جانب إجراءات استيراد بعض المعدات والعربات والمكانس الآلية والمكابس المستخدمة في المنظومة بالمنطقتين من عدد من الدول الأوروبية والتي بدأت تصل إلى الموانئ المصرية، وبعض المعدات والآلات من الشركات الوطنية.

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