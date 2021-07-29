وزيرة التعاون الدولي تهنئ «سويفل» على طرحها في بورصة ناسداك الأمريكية

هنأت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي شركة «سويفل» أحد الشركات الناشئة والمؤسسة في مصر، مؤكدة أن الشركة سعت للعمل في مجال النقل الذكي، حيث نجحت في الدمج مع شركة كوينز جامبيت جروث وتم طرحها في بورصة ناسداك بقيمة سوقية بلغت 1.5 مليار دولار.

جاء ذلك خلال تغريدة نشرتها الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي على صفحتها الرسمية على موقع «تويتر» قائلة: «نهنئ الشركة الناشئة المؤسسة في مصر «سويفل» العاملة في مجال النقل الذكي، بعد نجاحها في الدمج مع شركة كوينز جامبيت جروث والطرح في بورصة ناسداك بقيمة سوقية 1.5 مليار دولار».