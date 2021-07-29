الخميس 29 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة» تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعى محصول الأرز

محصول الارز
محصول الارز

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الأرز مراعاتها، خلال أغسطس المقبل.

وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث المحاصيل الحقلية في الآتي:

إضافة الدفعة الأخيرة من السماد الآزوتى للزراعة المباشرة، ومتابعة الإصابات الحشرية مثل الثاقبات وناخرات الأوراق وكذلك الأمراض إن وجدت، خصوصًا فى الزراعات المتأخرة ومتابعة التبقع البنى فى الأراضي الضعيفة والاحمرار نتيجة زيادة مياه الري، وعدم كفاءة الصرف وكذلك متابعة إصابات التفحم الكاذب إن وجدت، مع مراعاة عدم التعطيش أثناء فترة امتلاء الحبوب.
الفترة من 15 أغسطس – 15 سبتمبر :
 بدء الحصاد بعد 30-35 يوماً من تمام طرد السنابل مع تجفيف الحقل قبل الحصاد بأسبوعين.
 

 الحصاد (يدويا) ثم الدراس بعد أسبوع من الحصاد أو آليًا باستخدام الكومباين وهذا أفضل لتوفير الوقت والحصول على درجة نظافة أعلى، وفى هذه الحالة يجب تنشير الحبوب لمدة 5-7 أيام فى الجو العادى حتى يتم جفاف الحبوب بحيث لا تزيد نسبة الرطوبة بها على 14%.


 التعبئة فى أجولة من الخيش وليس من البلاستيك لضمان التهوية الجيدة للحبوب.
 الإسراع بنقل المحصول إلى المخازن ومراعاة تخزين الأجولة فى رصات بعرض جوالين وارتفاع 10-13 جوالاً مع تغطيتها بمشمع (إذا كان المخزن مكشوفًا) مع ترك مسافات مناسبة بين الرصات للتهوية.

-الرزاعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول الأرز يجب

رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

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