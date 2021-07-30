الجمعة 30 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

خليل: فتح باب تصدير الفول البلدى.. والاحتياطى الاستراتيجى سبع شهور

الفول
الفول

كشف عبدالمنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة  التموين والتجارة الداخلية فتح تصدير الفول حيث أن قرار الحظر لم يجدد ويتم التجديد كل ثلاثة أشهر وبالتالي تم فتح التصدير وأن الوزارة كانت تدرس خطاب وزيرة التجارة والصناعة الخاص بالسماح بتصدير الفول وأشار إلى أننا نتابع  حاليا الرصيد وفي حالة وجود رصيد آمن سيتم تصدير كميات من الفول الحصاد والمجروش.

 

وأضاف أن المخزون الحالي من الفول يكفي لمدة 7شهور، منوها أن التصدير يتم في الوقت الحالي وفقا للطلبات المقدمة من الشركات ويتم تصدير نحو 10الاف طن من الفول المعلب وفقا لكل شركة.

 

وأشار إلى أننا لا يمكن أن ننعزل عن السوق الخارجي، خاصة أنه يوجد طلب علي الفول المصري من الأسواق الخارجية نظرا لجودته، ولا يوجد اسباب تمنع التصدير في الوقت الحالي.

 

 كان قد كشف الدكتور علي المصيلحي عن سعي وزارة التموين في الحفاظ على مخزون الفول ليكفي، مشددًا أنه لن يتم السماح بتصدير الفول الحصى ، إلا بعد موافقة وزارتي التموين والتجارة والصناعة .


وأضاف أن وزارة التموين نجحت في الوفاء بنحو 90% من طلبات التصدير، ولم يتم رفض أي طلب لتاجر أو شركة أو مصنع يرغب في التصدير للخارج، الان ان الاولوية لتوفير احتياجات السوق المحلي .

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وائل لطفي

كل هذا الفساد

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