«الزراعة» تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعى محصول البصل

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول البصل مراعاتها، خلال أغسطس المقبل.

وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث المحاصيل الحقلية في الآتي:

ا) إنتاج البصل الفتيل بالوجه القبلى:

1- اختيار أرض المشتل بحيث تكون خالية تمامًا من الحشائش ومن أمراض التربة مثل العفن الأبيض وعفن الجذر القرنفلى ويوصى باستخدام الصنف جيزة 6 محسن أو جيزة أبيض بالوجه القبلى أو جيزة 20 بالوجه البحرى ومصر الوسطى.

2- يجب ألا تزيد نسبة كربونات الكالسيوم عن 8 - 10 % فى أرض المشتل

3- تحرث الارض ويضاف السوبر فوسفات قبل التخطيط مباشرة بمعدل 30 كجم فو2ا5 / فدان أى يضاف 200 كجم سوبر فوسفات أحادى/ فدان أو 4 شكارة سوبر فوسفات أحادى/ فدان وتسوى جيدًا وتقسم أما إلى أحواض 3م X 4م أو التخطيط بمعدل 14 خط/ قصبتين أو مصاطب بمعدل 8 مصاطب/ قصبتين.

4- اتجاه التخطيط من بحرى إلى قبلى.

5- معدل التقاوى 40-45 كجم / فدان فى حالة الزراعة فى أحواض، 30 كجم/فدان فى حالة الزراعة فى خطوط أو مصاطب

6- إجراء رية المحاياة بعد رية الزراعة 4-7 يوم ولا تترك الأرض تتشقق على البادرات وحتى يتم اكتمال الإنبات.

7- يتم إضافة الدفعة الأولى من السماد الأزوتى بمعدل 30 كجم وحدة أزوت / فدان أو 100 كجم نترات النشادر/ فدان بعد 21 يومًا من الزراعة.

ب) إنتاج البصل من البصيلات:

1- اختيار الأرض الملائمة لإنتاج البصل من البصيلات ويراعى فيها خلوها من أمراض التربة ( العفن الأبيض - الجذر القرنفلى )

2- تحرث الأرض ويضاف السوبر فوسفات قبل التخطيط مباشرة أو قبل الحرثة الثانية بمعدل 150 كجم سوبر فوسفات أحادى / فدان أى 3 -4 شكاير سوبر فوسفات أحادى / فدان وتسوى جيدًا .

3- يتم التخطيط بمعدل 14 خط/ قصبتين ويتم الزراعة على الريشتين الشرقية والغربية والمسافة بين النباتات 7-10 سم . أو يتم الزراعة فى سطور بمعدل 36-400 سطر/قصبتين والمسافة بين النباتات 7-10 سم.

4- اتجاه التخطيط يجب أن يكون من قبلى إلى بحيرى وتتم الزراعة على الريشتين الشرقية والغربية.

5- التأكد من أن البصيلات عبارة عن الصنف جيزه 6 محسن أو جيزة أبيض.

6- التأكد من أن البصيلات ذات قطر من 8 مم إلى 16 ملم.

7- يحتاج الفدان إلى حوالى 250 كجم من البصيلات 0

8- تزرع البصيلات على عمق 2-3 سم على الريشتين الشرقية والغربية فى وجود الماء أو فى الأرض وهى جافة.

9- يراعى إجراء رية المحاياه بعد أسبوع أو حسب حالة الأرض، حتى تسرع من عملية إنبات البصيلات.

10- يتم إضافة الدفعة الأولى من السماد الأزوتى بمعدل 30 كجم أزوت / فدان نترات النشادر بعد 21 يومًا من الزراعة.

ج) الأبصال المخزنة:

يجب فرز الأبصال في المخازن واستبعاد المزارع والمصاب بها وتخزينها جيدًا فى مخزن مظلل وجاف وبه تهوية.