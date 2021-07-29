شرطة برلين تحظر 12 مسيرة مناهضة لسياسات مواجهة كورونا

أعلنت الشرطة في العاصمة الألمانية برلين، مساء الخميس، عن حظر 12 مسيرة ومظاهرة مناهضة لنهج مكافحة كورونا، كان من المقرر تنظيمها يومي بعد غد السبت، والأحد المقبل.

ومن الفعاليات المحظورة مسيرة لأنصار "التفكير الجانبي" كان مقررًا تنظيمها في شارع 17 يونيو في برلين وهي المسيرة التي كانت مبادرة "التفكير الجانبي 711" أبلغت عن مشاركة 22 ألفا و500 شخص فيها بعد ظهر الأحد المقبل.

وحظرت الشرطة مسيرة أخرى لأنصار "التفكير الجانبي" تحت شعار "استعادة حقوقنا الأساسية" وكانت الجهة المنظمة لها أبلغت عن مشاركة 10000 شخص في هذه المسيرة بعد ظهر بعد غد السبت.

وأوضحت الشرطة: أنها سلمت إخطارات الحظر الخاصة بهاتين المسيرتين الأخيرتين بعد ظهر أمس الأربعاء.

ومن بين المظاهرات المحظورة أيضا لمناوئي سياسة كورونا الراهنة مظاهرة تحت شعار "ألمانيا لديها الاختيار" وأخرى تحت شعار "موكب مظاهرة من أجل الفتح الكامل للثقافة والنوادي والفعاليات من كل الأنواع".

ولفتت الشرطة إلى أن إجراءات الحظر تسري على تجمعات اعتاد المشاركون فيها عدم القبول بالقواعد القانونية وثبت في العديد من التجمعات بلا استثناء تقريبا عدم التزامهم بقواعد الحماية من العدوى.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية: إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توفر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.