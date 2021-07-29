الخميس 29 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

فى ثانى حلقاته.. «بيت الكل» يستضيف رئيس الوزراء الفلسطينى

بيت الكل
بيت الكل

يستضيف، غدًا الجمعة، برنامج بيت الكل رئيس الوزراء الفلسطيني د.محمد أشتية وحديث حول الدور العربي والمصرى في دعم الحقوق المشروعه للشعب الفلسطيني.

تعتبر حلقة بيت للكل التي ستذاع- غدًا- هي ثاني حلقة يتم تسجيلها في فلسطين منذ انطلاقة البرنامج وتم تصويرها  في متحف الشاعر العربي الكبير الراحل محمود درويش بمدينة رام الله.

كما تستضيف الحلقة فى الجزء الثاني الأديب الحيفاوي محمد على طه فيما حملت الحلقة عنواناً رمزياً وهو فلسطين في الوعي والوجدان العربي وتحت هذا السقف افاض ضيفا الحلقة بالكثير، ما يعتمل الذاكرة والعاطفة والوجدان العربي وكيف تحتفظ فلسطين بذاكرة حية مليئة بالخواطر والثناء والوفاء والعرفان للجيش المصري وكذا الأردني والعراقي مقابل دفاعهم عن ثرى فلسطين والمكانة التي يحتلها كل عربي ساهم في نصرة فلسطين والدفاع عن ترابها.

يذاع البرنامج في الحادية عشرة مساء بتوقيت القاهرة على القنوات الأولى والفضائية المصرية وقناة النيل للأخبار كما يذاع عبر القنوات الرئيسية بالدول المشاركة فى نفس التوقيت بالأردن والعراق وفلسطين من خلال منصات التواصل الاجتماعي. 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

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