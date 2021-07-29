الخميس 29 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بلينكن: نعمل على عدم حصول إيران على سلاح نووى.. وملتزمون بحماية شركائنا فى المنطقة

بلينكن
بلينكن

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: أن بلاده عازمة على ألا تحصل إيران على السلاح النووي، مشددًا على أن الولايات المتحدة ستبقى حاضرة في المنطقة، وملتزمة بالدفاع عن شركائها. 

وقال وزير الخارجية الأمريكي - في تصريحات خاصة لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية مساء اليوم الخميس: إن المحادثات النووية مع إيران لن تدوم إلى الأبد.

وأضاف: أن إيران تتقدم في برنامجها النووي والمحادثات معها لن تدوم إلى الأبد، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة عازمة على مواجهة التحديات التي تمثلها إيران في المنطقة.

وفيما يتعلق بالاحتجاجات التي تشهدها إيران، قال بلينكن إن الولايات المتحدة تطالب الحكومة الإيرانية بألا تستعمل العنف لإسكات أصوات الشعب الإيراني.

ولدى سؤاله عن الوضع في أفغانستان، أوضح أن واشنطن ملتزمة بالدفاع عن أفغانستان، وتحاول جمع الأطراف الأفغانية ومنهم طالبان، للحوار حول مستقبل البلد.

وتطرق وزير الخارجية الأمريكي للملف العراقي، لافتًا إلى أن بلاده ستدعم القوات العراقية في حربها ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.

في سياق متصل، كشفت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية عن أن الولايات المتحدة تخطط لشن حملة عقوبات ضد إيران للحيلولة دون تمكن طهران من تصنيع الطائرات دون طيار والصواريخ الموجهة.

وذكرت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية- في سياق تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني اليوم أن الأجهزة الأمنية الغربية ترى في قدرات طهران في توجيه ضربات دقيقة باستخدام طائرات دون طيار وصواريخ موجهة تهديدًا مباشرًا للاستقرار في الشرق الأوسط، بالإضافة للمخاوف الأمريكية المرتبطة بالتهديد الذي يشكله برنامج إيران النووي وتطويرها للصواريخ الباليستية، لا سيما التهديد الذي تشكله هذه الأسلحة على مصالح الولايات المتحدة وحلفائها. 

وحسب صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية: تأتي هذه الخطط الأمريكية في الوقت الذي يقول فيه مسئولون أمنيون غربيون إنهم يرون أن تنامي هذه القدرات الإيرانية يمثل خطرًا مباشرًا على استقرار الشرق الأوسط أكثر من برامج إيران للتخصيب النووي والصواريخ الباليستية.

وأشارت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية إلى أن الولايات المتحدة فرضت - في السابق- عقوبات على بعض برامج الصواريخ الإيرانية، لتكثف الإجراءات التقييدية ضد شبكة المشتريات الإيرانية، تحديدًا موردي الأجزاء المستخدمة في بناء الطائرات دون طيار والصواريخ الموجهة عالية الدقة.

أنتوني بلينكن وزير الخارجية الامريكي إيران الولايات المتحدة الشعب الايراني

رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

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