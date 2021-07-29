نائب رئيس جنوب السودان يتفقد المركز القومى لبحوث المياه

توجه جيمس واني نائب رئيس جمهورية جنوب السودان المسئول عن الملف الاقتصادي، وماناوا بيتر وزير الموارد المائية والرى بدولة جنوب السودان والوفد المرافق، عبر رحلة نيلية لزيارة المركز القومي لبحوث المياه بالقناطر الخيرية.



واستقبل الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية، بحضور الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والدكتور خالد عبد الحى رئيس المركز القومى لبحوث المياه وقيادات المركز القومى لبحوث المياه، مشيراً للعلاقات الوطيدة التى تربط البلدين الشقيقين، معرباً عن تطلعه لمزيد من التعاون بين البلدين.



وأكد الدكتور عبد العاطي، أن التعاون الثنائي مع دول حوض النيل والدول الإفريقية يعد أحد المحاور الرئيسية في السياسة الخارجية المصرية فى ظل ما تمتلكه مصر من إمكانيات بشرية وخبرات فنية ومؤسسية متنوعة في مجال الموارد المائية وغيرها من المجالات، ويتم من خلال هذا التعاون تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التى تعود بالنفع المباشر علي مواطني تلك الدول، بما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين بما يسمح بمواجهة التحديات التى تتعرض لها القارة الإفريقية مثل الزيادة السكانية وانتشار الفقر والأمية والأمراض.



وأوضح أن التعاون في مجال الموارد المائية بين مصر والدول الأفريقية يُعتبر نموذجاً ناجحاً للتعاون بين مصر وأشقائها الأفارقة.



وقد تم خلال الزيارة تفقد العديد من الأعمال البحثية التى تقوم بها المعاهد التابعة للمركز القومى لبحوث المياه، والتجربة البحثية الجارى تنفيذها لقياس استهلاك النبات للمياه مقارنة بالإنتاجية باستخدام تقنيات رى حديثة مختلفة والتى يتم تنفيذها بمعرفة معهد إدارة وتوزيع المياه، حيث تم عرض الأبحاث الحقلية التي يقوم بها المعهد للمقارنة بين نظم الري التقليدية والحديث والتي تتمثل في الري باستخدام المواسير المبوبة والري بالرش والري بالتنقيط والري تحت السطحي.

