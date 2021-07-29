الخميس 29 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حملات موسعة بأحياء القاهرة لرفع الإشغالات

حملات أحيا محافظة
حملات أحيا محافظة القاهرة

واصلت المنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة تنفيذ تكليفات المهندسة جيهان عبد المنعم نائبة محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، وشن حي مصر القديمة ومن خلال الخطة الشاملة للحماية من التداعيات المحتملة لفيروس كورونا، وقامت الأجهزة التنفيذية بالحي من إدارة الإشغالات والمتابعة بحملة موسعة للتفتيش على المقاهي والكافيهات بمنطقة الشيخ مبارك وأسفرت الحملة عن رفع ومصادرة مجموعة من الشيش وتم إيداع المضبوطات وتحريزها مخزن الحي، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 

وقامت الأجهزة التنفيذية بحى طرة بالقيام بحملة موسعة من نظافة وإشغالات بقيادة اللواء محمد المجبر رئيس الحى وأسفرت عن رفع جميع الإشغالات ورفع المخلفات بمنطقة منشية المصري وشارع مصر حلوان الزراعي وجمال عبد الناصر وجاري الاستمرار بالحملات.

كما تم القيام بحملة موسعة من نظافة وإشغالات وأسفرت الحملة على رفع جميع الإشغالات ونظافة طريق الاوتوستراد وجار الاستمرار بالحملات.

وجائت الاعمال بناء على توجيهات المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بضرورة التواجد الميدانى والاستمرار بالحملات المكبرة من نظافة وإشغالات ورفع كفاءة بعض الشوارع التى أشارت لها نائب المحافظ وتلافي جميع ملاحظاتها خلال تفقدها لحى طرة.

حملات محافظة القاهرة حي البساتين حي طرة حي مصر القديمة أخبار محافظة القاهرة

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كل هذا الفساد

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