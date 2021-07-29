تجديد حبس قواد وزوجته قتلا فتاة وقطعا جثتها فى أكتوبر

أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنح أكتوبر، باستمرار حبس قواد وزوجته ١٥ يوما لاتهامهما بقتل فتاة وتقطيع جثتها.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر من غرفة النجدة بالعثور على جثة فتاة مقطعة داخل حقيبة سفر.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود فتاة في العشرينيات مقطعة إلى أجزاء وملقاة في شنطة على طريق الواحات.

وبالفحص تمكنت القوات من التوصل لهوية الفتاة، وتبين أنها تعمل في ملهى ليلي وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديقة المجني عليها وزوجها، بعدما استدراجها إلى شقتهما بحجة مقابلة ثري عربي، وفوجئت بالمتهم يحاول اغتصابها لوجود خلافات بينهما، وعندما حاولت مقاومتهما والهروب، أقدما على قتلها وتقطيع جسدها إلى أجزاء ووضعها في حقيبة سفر وإلقاء جثتها على طريق الواحات.

وتمكنت القوات من تحديد هوية المتهمين، ونجحت في القبض عليهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.