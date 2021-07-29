أمريكا تخطط لفرض حملة عقوبات ضد إيران لمنعها من تصنيع طائرات دون طيار

كشفت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية عن أن الولايات المتحدة تخطط لشن حملة عقوبات ضد إيران للحيلولة دون تمكن طهران من تصنيع الطائرات دون طيار والصواريخ الموجهة.

وذكرت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية- في سياق تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني اليوم أن الأجهزة الأمنية الغربية ترى في قدرات طهران في توجيه ضربات دقيقة باستخدام طائرات دون طيار وصواريخ موجهة تهديدا مباشرا للاستقرار في الشرق الأوسط، بالإضافة للمخاوف الأمريكية المرتبطة بالتهديد الذي يشكله برنامج إيران النووي وتطويرها للصواريخ الباليستية، لا سيما التهديد الذي تشكله هذه الأسلحة على مصالح الولايات المتحدة وحلفائها.

وبحسب صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية: تأتي هذه الخطط الأمريكية في الوقت الذي يقول فيه مسؤولون أمنيون غربيون إنهم يرون أن تنامي هذه القدرات الإيرانية يمثل خطرًا مباشرًا على استقرار الشرق الأوسط أكثر من برامج إيران للتخصيب النووي والصواريخ الباليستية.

وأشارت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية إلى أن الولايات المتحدة فرضت - في السابق - عقوبات على بعض برامج الصواريخ الإيرانية، لتكثف الإجراءات التقييدية ضد شبكة المشتريات الإيرانية، تحديدا موردي الأجزاء المستخدمة في بناء الطائرات بدون طيار والصواريخ الموجهة عالية الدقة.

ونوه صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية إلى أن حملة العقوبات الأمريكية الجديدة تأتي في الوقت الذي تدرس فيه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تشديد العقوبات النفطية على إيران؛ للضغط على طهران لتخفيف موقفها في المفاوضات المتوقفة بشأن الامتثال للاتفاق النووي لعام 2015.