تكثيف البحث عن جثة طفل غريق فى مصيف مطوبس

يكثف رجال الإنقاذ بمديرية أمن كفرالشيخ بالتنسيق مع الأجهزة المعنية جهودهم للبحث عن جثة شاب لقي مصرعه غرقا في مصيف مطوبس المغلق، عقب نجاحهم في إنقاذ نجل عمه في اللحظات الأخيرة.

فقد شهد مصيف اليوم الواحد المغلق بمطوبس بمحافظة كفرالشيخ، أعمال البحث عن جثمان الطفل يوسف جمعة النمراوي 10 سنوات، والذي غرق في مياه البحر بمصيف مطوبس المغلق، وتم إنقاذ ابن عمه محمد فتحي النمراوي 9 سنوات، مقيمين بقرية شوغي التابعة لمركز ومدينة سيدي سالم، وتم نقله لمستشفى دمنهور، لتلقي العلاج اللازم، وحالته الآن مستقرة، والطفلان كانا مرافقين لعائلتهما قادمين من سيدي سالم فجراً متسللين لقضاء عدد من الساعات بالمصيف المغلق.

وقد تم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

البحث عن جثمان الغريق

من ناحيته، وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، الأجهزة المعنية بالبحث عن جثمان الطفل الغريق، والتواصل المستمر من جمال فهمي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، مقدماً الشكر للأهالي والصيادين على التعاون في أعمال البحث عن الطفل الغريق.

غلق مصيف مطوبس

وأهاب محافظ كفرالشيخ بأهالي المحافظة بعدم التوجه لمصيف اليوم الواحد بمطوبس لأنه مغلق، وتم وضع ردم، وتخصيص حرس لمنع دخول السيارات.