الخميس 29 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

دراسة: الجريب فروت والجزر والفلفل يشكلون مناعة من خطر الإصابة بالتدهور العقلى

الجريب فروت يقي من
الجريب فروت يقي من امراض التدهور العقلي

توصلت دراسة جديدة إلى أن تناول الكثير من الجريب فروت والجزر والفلفل يمكن أن يقلل من خطر التدهور العقلي بأكثر من الثلث.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد وجدت دراسة أن الأشخاص الذين يتناولون نظامًا غذائيًا يتضمن ما لا يقل عن نصف حصة يوميًا من الطعام الغني بالفلافونويد قد يكونون أقل عرضة للإصابة بالتدهور المعرفي.

ومركبات الفلافونويد هي مركبات طبيعية موجودة في النباتات وتعتبر من مضادات الأكسدة القوية، وهي موجودة في أمثال الفراولة والكرفس والتفاح.

ودرس باحثو جامعة هارفارد ما يقرب من 5 آلاف رجل وامرأة على مدى 20 عامًا. 

وأكمل المشاركون استبيانات حول عدد المرات التي تناولوا فيها أطعمة مختلفة، وطُرحت عليهم أسئلة حول قدرتهم المعرفية.

ووجدت النتائج، التي نُشرت في مجلة Neurology، أن الأشخاص الذين تناولوا المزيد من مركبات الفلافونويد في وجباتهم الغذائية أبلغوا عن انخفاض خطر الإصابة بالتدهور المعرفي.

وتتمتع الفلافون، الموجودة في بعض التوابل والفواكه والخضروات الصفراء أو البرتقالية، بأقوى الصفات الوقائية وكانت مرتبطة بانخفاض بنسبة 38 في المائة من خطر التدهور المعرفي - أي ما يعادل عمر أصغر بثلاث إلى أربع سنوات.

ووجد أن أنثوسيانين، الموجود في العنب البري والتوت والكرز، مرتبط بانخفاض خطر التدهور المعرفي بنسبة 24 في المائة.

وقال الدكتور والتر ويليت، مؤلف الدراسة: إن "هناك أدلة متزايدة تشير إلى أن مركبات الفلافونويد لها قوة عندما يتعلق الأمر بمنع مهارات التفكير لديك من التدهور مع تقدمك في السن".

وتابع "نتائجنا مثيرة لأنها تظهر أن إجراء تغييرات بسيطة على نظامك الغذائي يمكن أن يساعد في منع التدهور المعرفي".

ووجدت الورقة أن نصف حصة فقط في اليوم - على سبيل المثال نصف تفاحة أو ملعقتين كبيرتين من السبانخ المطبوخة - كانت كافية للمساعدة في منع التدهور العقلي. 

جريب فروت جزر كرفس تفاح سبانخ دراسة التدهور العقلي

رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

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