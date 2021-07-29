جهود أجهزة الأمن لضبط الأسواق ومنع الغش التجاري (فيديو)

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية فيديو يكشف عن جهود أجهزة الأمن و حملاتها لإحكام الرقابة علي الأسواق والقضاء علي جميع أشكال الغش التجاري وجرائم بيع السلع منتهية الصلاحية والتلاعب بالدعم وقد نجحت في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في هذا الإطار.

وقد نجحت الحملات في ضبط ( 2,35 طن "لحوم مجمدة") غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة، طبقاً لتقرير اللجنة المشاركة مع المأمورية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة مصنعات اللحوم) بمحافظة القاهرة.

وتم ضبط (1,5 طن "فيليه دواجن") غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وتشكل خطراً على الصحة العامة، طبقاً لتقرير اللجنة المشاركة مع المأمورية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة ، بحوزة (المدير المسئول عن مخزن تجهيز وجبات تابع لمطعم بدون ترخيص) بمحافظة القاهرة.

كما تم ضبط ( 1,2 طن " لحوم مجمدة") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية.

ضبط (المدير المسئول عن محل بدال تموينى) بمحافظة الجيزة.. وبحوزته ( 1,6 طن سكر تموينى – 324 عبوة زيت تموينى) مخصص ربطاً على البطاقات التموينية قام المذكور بتجميعها وعدم صرفها للمواطنين للإتجار بها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

ضبط ( 11,2 طن "مخلفات كسر بلاستيك- بولى إيثلين") معبأة داخل أجولة غير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون بيانات "مجهولة المصدر" مستلزمات إنتاج (22000 متر خراطيم كهربائية بدون بيانات "منتج نهائى"- 2 ماكينة إنتاج) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الأدوات الكهربائية بدون ترخيص) بمحافظة سوهاج.

ضبط (17,510 عبوة وقطعة مستلزمات طبية "كمامة ، كحول") غير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون مستندات "مجهولة المصدر" ذات الأثر بالغ الضرر على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص) بمحافظة الإسكندرية.

ضبط ( 5 طن منظفات صناعية "صابون سائل") غير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون مستندات "مجهولة المصدر" ذات الأثر بالغ الضرر على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة ، بحوزة (مالك محل لتجارة المنظفات الصناعية بدون ترخيص) بمحافظة الشرقية.

ضبط (3,2 طن "أعلاف حيوانية") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية، ذات الأثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة ، بحوزة (مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص) بمحافظة الشرقية.

ضبط ( 3 طن "أسمدة زراعية") معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الزراعى (550 كيلو جرام أسمدة زراعية مدعمة) معبأة داخل شكائر خاصة ببنك التنمية والإئتمان الزراعى محظور تجاولها خارج الجمعيات الزراعية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة ، بحوزة (المدير المسئول عن عن محل لتجارة الأسمدة الزراعية بدون ترخيص) بمحافظة الدقهلية.