الخميس 29 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحرير 87 محضرا للمخابز البلدية المخالفة خلال النصف الثاني من يوليو ببندر المنيا

محضرا للمخابز البلدية
محضرا للمخابز البلدية

نجحت إدارة تموين المنيا بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا في تحرير 87 محضر للمخابز البلدية خلال النصف الثاني من شهر يوليو خلال عدد من الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية لتشديد الرقابة وضبط المنظومة التموينية.

وقال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بمحافظة المنيا، إن إدارة تموين بندر المنيا برئاسة حسين خلف نسقت مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بشن حملات مفاجئة على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدي لضبط الأسواق والمنظومة التموينية بالمنيا و التأكيد على الالتزام بالتعليمات وتشديد الرقابة عليهم للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين وحرصا على المال العام وكان ذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية ولجنة التفتيش الإداري بمجلس المدينة ومباحث التموين وغيره من الجهات المختصة.

وأضاف وكيل وزارة التموين أن هذه الحملات أسفرت عن تحرير 87 شملت (42 محضر عبارة عن عدم حمل شهادة صحية وعدم اعلان اسعار ومحلات بدون رخص) وعدد 45 محضر للمخابز البلدية ووجد خلالها وجود خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات وعدم وجود سجل واخري لعدم نظافة أدوات العجن والخبز وغيره وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وذلك حفاظا على صحة و سلامة المنتجات والخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه أكد اللواء أركان حرب ياسر عبد العزيز رئيس مركز ومدينة المنيا على استمرار التنسيق ليعود ذلك بالنفع على المواطن طلبا لتحقيق رضاه لرفع كفاءة العمل وتقديم كافة الخدمات الضرورية للمواطنين مشيرا إلى أن هذه الحملات تأتي في إطار التنسيق المستمر بين الإدارات الخدمية بالمدينة (تموين صحة تضامن زراعة طب بيطري).

وأكد رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتشديد الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمخابز البلدية للتأكد من صحة وسلامة المعروض من السلع والمواد الغذائية.

المنيا حملات تموينية تحرير محاضر للمخابز البلدية الدكتور محمود يوسف اللواء ياسر عبد العزيز

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وائل لطفي

كل هذا الفساد

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