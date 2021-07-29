البرهان يلتقي قوى الثورة ويدعو لإخراج السودان من أزماته

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان على ضرورة وحدة "قوى الحرية والتغيير" وكافة قوى الثورة لإخراج البلاد من أزماتها.

وشدد البرهان لدى لقائه بالقصر الجمهورى اليوم، وفد اللجنة الفنية المشتركة المكون من الجبهة الثورية وقوى الحرية والتغيير، لإصلاح قوي الحرية والتغيير، على مساعي اللجنة للتوصل إلى اتفاق جامع عبر دمج جميع المبادرات التى من شأنها أن تقود إلى وحدة قوى الحرية، مشددا على عدم إقصاء أي من مكونات الحرية والتغيير وقوي الثورة، مشيرا إلى أن سبب الإخفاقات خلال الفترة الانتقالية ناتج عن تشتت القوى السياسية وعدم التفافها حول جسم واحد لقيادة الفترة الانتقالية وذلك وفق بيان لمجلس السيادة الانتقالي.

وأوضح عادل المفتي، مقرر اللجنة الفنية المشتركة لإصلاح الحرية والتغيير أن اللقاء الذي حضره ستة عشر من مكونات قوى الحرية والتغيير الموقعة على الميثاق، يجئ بعد قبول مبادرة حزب الأمة القومي الأخيرة والتى تحولت إلى مبادرة قومية.

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‏وأشار المفتي إلى أن اللجنة اتفقت خلال الاجتماع على العمل المشترك دون إقصاء لأي من مكونات الحرية والتغيير، على إصلاح منظومة قوى الحرية التغيير وضم كافة قوى الثورة الحية ولجان المقاومة والعودة إلى منصة التأسيس وتجويد إدارة مؤسسات الدولة خلال الفترة الانتقالية.

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وأبان المفتي أن الاجتماع أكد على ضرورة قيام المؤتمر التأسيسى لقوى الحرية والتغيير باستصحاب مبادرة العقد الإجتماعى الجديد التى طرحها حزب الأمة القومى وإصلاح الوثيقة الدستورية.

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ووصف المفتي لقاء الحرية والتغيير برئيس مجلس السيادة “بالهام جدا” كونه يأتى في وقت عصيب تمر به البلاد، لافتا إلى أن اللقاء اتسم بالوضوح والشفافية العالية وخرج بالتوافق حول عدد من القضايا التى تدعم الوحدة عبر دمج المبادرات المطروحة فى الساحة و تكوين آليات ولجان لها، والعمل للتوصل إلى التحول الديمقراطي المنشود.

البرهان يستقبل وكيل الأمين العام للأمم المتحدة

التقي البرهان بالقصر الجمهوري اليوم، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام السيدة روز ماري ديكارلو، بحضور رئيس بعثة يونيتامس فولكر بيرتس.

وأكدت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام إلتزام الأمم المتحدة بدعم السودان خلال الفترة الإنتقالية، مضيفة أن السودان يمثل أولوية من أولويات الأمم المتحدة.

وقالت إن وجود الأمم فى السودان يجئ من أجل مساعدته لإنجاح فترة الانتقال وأن مصيره مرتبط بنجاحه في عبور الفترة الانتقالية.

وأشادت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، بإستقبال الحكومة الانتقالية لبعثة اليونيتامس وتعاونها معها، التي قالت إنها ستعمل في مجالات عديدة بما فيها المساعدة في تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان.