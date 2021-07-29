الخميس 29 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

برى: مجلس النواب مستعد لرفع الحصانات عن الجميع فى قضية انفجار مرفأ بيروت

نبيه بري
نبيه بري

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري: أن المجلس النيابي وكتلة التنمية والتحرير (التي يرأسها بري وتضم 17 نائبا) على أتم الاستعداد لرفع الحصانات عن الجميع من دون استثناء بما في ذلك عن القضاء الذي وضع يده على قضية النيترات منذ لحظة رسو الباخرة المشئومة الى لحظة حدوث انفجار ميناء بيروت البحري في 4 أغسطس الماضي.

وأضاف بري، خلال استقباله اليوم وفد كتلة تيار المستقبل النيابية (التكتل النيابي لتيار المستقبل برئاسة سعد الحريري ويضم 18 نائبًا)، أنه مع تعليق كل الحصانات تماشيا مع الاقتراح الذي تقدمت به كتلة المستقبل، مشددا على أن أولوية المجلس النيابي كانت وستبقى للتعاون التام مع القضاء من أجل معرفة الحقيقة كاملة دون زيادة ولا نقصان في حادث انفجار ميناء بيروت البحري، معتبرا أن الحصانة فقط هي لدماءالشهداء وللقانون والدستور والعدالة، مؤكدا أن المجلس النيابي في هذه القضية مع القانون داعيا إلى وقف ما وصفه بتحريف الوقائع والتحريض الإعلامي غير المبرر.

وأوضح بري: خلال اللقاء أن مجلس النواب هو الذي بادر مع أهالي الضحايا والمصابين وأصدر قانونا يساوي شهداء الميناء بشهداء الجيش اللبناني وكذلك تبنى حقوق الجرحى مع الجهات الطبية الضامنة وأصدر جملة من التشريعات المتصلة بالمناطق الاحياء المتضررة.

وكان رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري وكتلته النيابية بتيار المستقبل (التي يترأسها وتضم 18 نائبا) قد تقدم باقتراح أمس الأول لتعليق جميع المواد الدستورية والقانونية التي تعطي حصانة أو حقوق خاصة بالمحاكمات لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وللوزراء وللنواب وللقضاة، وللموظفين وللمحامين وذلك لضمان محاكمة عادلة للجميع أمام قضاء واحد وهو القضاء العدلي في جريمة انفجار ميناء بيروت البحري.

وأعلن الحريري: أن كتلة تيار المستقبل ستتواصل مع الكتل النيابية الأخرى بالمجلس لحشد التأييد لهذا المقترح من أجل رفع جميع الحصانات وتقديم الجميع لمحكمة واحدة تتولى التحقيق في القضية من أجل الوصول إلى الحقيقة.

مجلس النواب اللبناني النيترات بيروت الحريرى الجيش اللبنانى

رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

الأكثر قراءة

«الصحة» تبدأ إدراج مراكز السفر بالموقع الإلكترونى للحصول على لقاح كورونا

بالأسماء.. القائمة الكاملة لحركة تنقلات الشرطة لعام 2021

تاج الدين يطالب المواطنين بالالتزام بالوقاية من كورونا: احذروا الموجة الرابعة

مصدر بـ«الصحة»: بدء تطعيم الراغبين فى السفر ضد كورونا خلال أيام

«بيع الوهم».. «الدستور» تخترق مافيا توثيق صفحات «فيسبوك»

«موت تحت الأنقاض».. «الدستور» تحقق في أزمة ترميم العقارات القديمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

هل من فرصة ثانية يا معالى الوزير؟

د.كريمة الحفناوى

بين التنمية البشرية والتنمية الإنتاجية

لواء. محسن الفحام

إخوان تونس.. لصوص يحتمون بالنصوص

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا الفن (الفوتوغرافيا والمدرسة التأثيرية)

محمد فوزي

حركة النهضة وقرارات الرئيس قيس سعيد

د. بهي الدين مرسي

اصنع عدوك بنفسك

ماجد حبته

تونس تتطهّر.. أو تحاول!

خالد عكاشة

أول عملية تفكيك لألغام تونس الحارقة

صور

استقبال بطلى الأوليمبياد هداية ملاك وسيف عيسى

استقبال حافل لهداية ملاك وسيف عيسى بمطار القاهرة الدولي (صور)

عشانا عليك يا رب وغدانا لو تحب.. باعة جائلين في القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

قطر تحذر من خطورة استمرار الوضع الراهن في الأراضي الفلسطينية

فلسطين: إسرائيل تمنع دخول المركبات الجديدة وقطع غيارها منذ العدوان الأخير

إسرائيل تعيد العمل بـ"الشارة الخضراء" للحد من إصابات كورونا