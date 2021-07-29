الخميس 29 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

إنفوجراف

قرار نهائى.. يوسف القرضاوى خارج هيئة «كبار العلماء»

القرضاوي
القرضاوي

أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما نهائيا، اليوم (الخميس)، بإسقاط عضوية الدكتور يوسف القرضاوي من هيئة “كبار العلماء”.

الحكم جاء بعد دعوى من العاملين بالأزهر للمطالبة بإلغاء قرار محمد مرسي بتشكيل الهيئة، وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن إسقاط عضويته من هيئة كبار العلماء.

وأكد الحكم أن القرضاوي فقد الشروط الجوهرية لعلماء الأزهر علمًا وسلوكًا، كما أنه أنهى علاقته بالأزهر الشريف إثر تقديم استقالته عبر مواقع التواصل.

وكان شيخ الأزهر قبل استقالة يوسف القرضاوي من الأزهر في 23 ديسمبر 2013، ما أدى لإصدار الحكم السابق بإسقاط العضوية بشكل قاطع ونهائي.

قرار نهائي.. يوسف القرضاوي خارج هيئة “كبار العلماء”

رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

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