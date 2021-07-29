«الزراعة»: تحصين 3.4 مليون ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تقريرا من الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي بدأت يوم 26 يونيو 2021 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

وأوضح التقرير أنه تم تحصين مليون 755 ألفا و82 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بينهم "956 ألفا و49 رأس أبقار، 500 ألف و339 رأس جاموس، و245 ألفا و22 رأس أغنام، و53 ألفا 672 رأس ماعز" حتى 28 يوليو 2021.

وأشار التقرير إلى أنه تم تحصين مليون 651 ألفا و30 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع بينهم "866 ألفا و562 رأس أبقار، و491 ألفا و921 رأس جاموس، و237 ألفا و481 رأس أغنام، و53 ألفا و72 رأس ماعز، و1994 رأس جمل" حتى 28 يوليو 2021 أيضاً.

وتناشد الهيئة العامة للخدمات البيطرية المربين التجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة.

ومن جانبه، قال الدكتور أيمن محروس رئيس الإدارة المركزية للمجازر والصحة العامة والتفتيش على اللحوم بالهيئة البيطرية بوزارة الزراعة، إن المشروع يضمن وجود منتج لحوم صحي وأمن ويقضي على العشوائية في سوق اللحوم سواء في منظومة الذبح أو البيع التي كانت تهدد المواطنين منذ عشرات السنوات، وكان يتم الذبح بدون الكشف الطبي مما يعرض صحة الإنسان للخطر إضافة إلى طريقة عرض وبيع اللحوم التي تعرض المنتجات التلوث، موضحا أن الإدارة تقوم بجهد كبير مع وزارة التنمية المحلية والأجهزة المعنية المنفذة لمراحل المشروع.