المعمل الكيميائى: المتهم بدهس قوة مباحث 15 مايو مدمن مخدرات

استلمت نيابة 15 مايو والتبين بجنوب القاهرة، اليوم الخميس، التقرير الصادر من المعمل الكيميائي، الخاص بالسائق "إ. ق. ن" المتهم بدهس رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، ومعاون مباحث القسم، و5 آخرين، ما أسفر عن استشهاد أمين شرطة، وتبين من الكشف والتحليل على المتهم إيجابية السائق لتعاطي المواد المخدرة وإدمانه جوهر الحشيش المخدر.

- تفاصيل الواقعة

وكان قد استشهد أمين شرطة يدعى طارق فتحي السيد، 50 سنة بقسم شرطة 15 مايو، وأصيب رئيس المباحث ومعاون المباحث، و5 آخرون من بينهم 3 أمناء شرطة، بعدما صدمتهم سيارة مسرعة حال قيامهم بإجراء المعاينة في حادث اشتعال سيارة نقل مواد بترولية بالطريق الدائري الأوسطي، دائرة القسم.

واستقبل مستشفى حلوان العام، جثة أمين الشرطة المتوفي بقسم شرطة مايو، وكلا من المصابين "محمد رمضان أحمد"، أمين شرطة بوحدة المباحث، و"محمد جلال عبدالحليم"، أمين شرطة، و"كريم محمود صابر"، أمين شرطة بنجدة حلوان، و"علي خالد مصباح"، و"رجب عبدالعظيم السيد"، مدني.

كما تم نقل المقدم أحمد رضوان، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، والنقيب محمد يحيي، معاون المباحث إلى مستشفى الإنتاج الحربي، بعد إصابتهما بإصابات طفيفة، وتم خروجهما بعد تلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وكانت قد ألقت أجهزة الأمن، القبض على سائق، بتهمة دهس رئيس مباحث 15 مايو و4 أمناء شرطة، خلال معاينة حريق سيارة محملة بالوقود على طريق الأتوستراد أسفل الطريق الدائري الأوسطي، ما تسبب في إصابة رئيس المباحث وأمناء الشرطة الأربعة واستشهاد آخر.

وتبين أن السائق المتهم، كان يسير بسيارته بسرعة كبيرة، ولم ينتبه لوجود السيارة المحترقة، وبجانبها فريق المعاينة الذي كان يحيطها بالمتاريس الحديدية، فاصطدم السائق بأفراد الأمن، فأحدث إصابتهم المتفرقة، بينهم أمين شرطة حالته الصحية غير مستقرة.