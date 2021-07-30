نستعرض لكم فى هذا التقرير، تنسيق المعهد الفني الصحي للدبلومات الفنية 2021، بعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2020/2021، حيث يبحث الكثير من طلاب الدبلومات الفنية عن تنسيق المعهد الفني الصحي للدبلومات الفنية 2021، حيث يقبل طلاب الشهادات الفنية "الصناعي شعبة كهرباء وإلكترونيات، والدبلوم الفني التجاري شعبة عامة"، وكذلك طلاب الثانوية العامة من الشعبتين العلمية والأدبية.

تنسيق المعهد الفني الصحي للدبلومات الفنية 2021

كما يتيح المعهد التقديم والالتحاق بالكليات التمريض بأي جامعة والحصول على درجة البكالوريوس في العلوم التمريضية، وذلك وفقاً للوائح والقوانين المنظمة بالمجلس الأعلى للجامعات والقواعد الخاصة به.

الأقسام الدراسية بالمعهد الفني الصحي للدبلومات الفنية 2021

شعبة فني المعاونين الصحيين.

شعبة فني وفنيات المعامل.

شعبة فني وفنيات الأشعة.

شعبة فني وفنيات صناعة الأسنان.

شعبة فني وفنيات التسجيل الطبي والإحصاء.

شعبة فني وفنيات التمريض.

شعبة فني وفنيات صيانة الأجهزة الطبية.

شعبة فني الرعاية الطبية العاجلة.

شعبة فنيات التوليد وصحة المجتمع.

شعبة فني وفنيات التمريض النفسي والصحة النفسية.

شعبة فني وفنيات الطوارئ والحالات الحرجة.

شعبة فني وفنيات تمريض الأورام.

معلومات عن الدراسة بالمعهد الفني الصحي للدبلومات 2021

تكون فترة الدراسة في المعهد على سنتين بإجمالي أربع فصول دراسية.

يكون الترم 15 أسبوع للفصل الواحد وكذلك فترة 6 أشهر والتي تعد بمثابة فترة الامتياز والتدريب.

لغة الدراسة الأساسية هي اللغة الإنجليزية بالإضافة إلى بعض المواد باللغة العربية.

يعفى الطالب الذي اجتاز جميع المقررات الدراسية بنجاح من شرط قضاء مدة الستة أشهر الخاصة بالتدريب في حالة التحاقه بكليات التمريض.

شروط القبول في المعهد الفني الصحي للدبلومات 2021

الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. دراسة اللغة الانجليزية (لغة أولى أو ثانية). النجاح في اختبارات القبول التي يعقدها المعهد الفني للتمريض. و تتاح الفرصة أمام الطلاب د الوافدين بالالتحاق بالمعهد وذلك يرجع للقواعد التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات.

تنسيق المعهد الفني الصحي للدبلومات 2021

معهد فنى صحى طنطا 382.5 درجة.

معهد فني صحى الفيوم 255.5 درجة.

معهد فنى صحى بنى سويف 257 درجة.

معهد فنى صحى الجونة 278 درجة.

معهد فنى صحى أسيوط 255.5 درجة.

معهد فنى صحى طنطا الإسكندرية 377.5 درجة.

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تناولنا فى هذا التقرير تنسيق المعهد الفني الصحي للدبلومات الفنية 2021، بعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي.

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