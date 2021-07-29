بـ7 ملايين جنيه.. إحباط ترويج 3 صفقات مخدرات خلال 24 ساعة

واصل رجال قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخيرة غير المرخصة، بإشراف اللواء معتز توفيق، مساعد وزير الداخلية، ضرباته القاضية لكبار تجار المخدرات في المحافظات، حيث نجح في إحباط ترويج مخدرات تصل قيمتها لـ7 ملايين جنيه خلال الـ24 ساعة المنقضية.

- ضبط 28 ألف قرص مخدر في الإسكندرية

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط عنصرين من العناصر الإجرامية، لهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة قسم شرطة مطروح، تخصصا فى الاتجار بالعقاقير المخدرة وترويجها على عملائهما، متخذين من دائرة قسم شرطة برج العرب مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية، وتم استهدافهما وضبطهما حال ركوبهما سيارة بدائرة قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية ، وعُثر بحوزتهما على (28٫000 قرص مخدر لعقار "التامول" – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) ، وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ2 مليون و240 ألف جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة

- ضبط 5 كيلو شابو وهيروين في الإسماعيلية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من القبض علي عاطل بدائرة قسم ثانٍ الإسماعيلية، خلال ترويجه للمواد المخدرة "الشابو والهيروين"، بدائرة القسم، بعد ورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تفيد بقيام "م.س.م"، بحيازة واتجار المواد المخدرة علي نشاط واسع، وتم ضبطه بحوزته (ما يزيد على 2 كيلو من مخدر الآيس "الشابو" وحوالي 3 كيلو من مخدر الهيروين).

ووصلت القيمة الفعلية للمواد المضبوطة حوالي 4 ملايين جنيه، وتحفظت الشرطة علي المضبوطات من المواد المخدرة وحررت الشرطة المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وتخصص المتهم في بيع وتوزيع مخدر الايس "الشابو" ومخدر الهيروين علي المدمنين في نطاق مدينة الإسماعيلية، وكشفت التحريات استخدام المتهم لعدد من المدمنين لتوزيع المواد المخدرة مقابل حصولهم علي كمية من المخدرات دون مبالغ مالية.

- ضبط 5 كيلو حشيش في العاشر من رمضان

ألقى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع شرق الدلتا، بإشراف اللواء معتز توفيق، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، القبض على عاطلين قبل ترويجهما 5 كيلو حشيش، بمدينة العاشر من رمضان، وتم إحالتهما للنيابة العامة التى قررت بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، وقررت حبسهما لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت عندما وردت معلومات سرية لضباط الإدارة العامة للمخدرات فرع العاشر من رمضان، عن قيام " م. ص. ع "، 28 عامًا، عاطل، ومقيم فى مركز الفتح محافظة أسيوط، و" ي. خ .م" 18 عامًا، عاطل، مقيم فى ذات العنوان، بالاتجار فى المواد المخدرة نطاق واسع، وخاصة مخدر الحشيش داخل مدينة العاشر من رمضان، وتم التنسيق مع الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الشرقية.

وتم عمل كمين لهما بالقرب من الكوبرى 52 دائرة قسم أول العاشر، وضبط بحوزتهم (24 طربة لمخدر الحشيش تزن حوالى 5 كيلو جرام)، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 7287 جنايات قسم أول العاشر من رمضان.

- عقوبة الاتجار في المخدرات

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، على أنه يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه دفع غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه للمواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا كانت المواد المخدرة هيروين وكوكايين.