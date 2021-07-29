«غرفة الإسكندرية» تستقبل سفيرة كولومبيا لبحث سبل التعاون

استضافت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة وحضور الأستاذ أحمد الوكيل، اليوم، بمقر الغرفة، السفيرة آنا ميلينا منيوس دي جابيريا، سفيرة كولومبيا بالقاهرة، والمستشارة التجارية هنا شكري، لبحث سبل التعاون بين الطرفين.

وخلال اللقاء قدمت السفيرة آنا ميلينا منيوس دي جابيريا نبذة عن حجم التبادل التجاري بين الدولتين، مؤكدة أهمية زيادة عدد المنتجات المتبادلة سواء الاستيراد أو التصدير، لتنشيط الاستثمارات وخلق فرص بين البلدين.

كما أشارت إلى أن أهم المنتجات التي تصدر من كولومبيا إلى مصر هي منتجات البن والأرز والأفوكادو والأناناس والمشروم، إضافة إلى اللحوم الكولومبية مؤكدة إنها أفضل وأرخص من اللحوم البرازيلية.

وأوضحت أن وزارة التجارة والصناعة المصرية قدمت 10 منتجات مصرية إلى كولومبيا، لدخولهم إلى السوق الكولومبي، مع تخفيض تكلفة إجراءات الدخول على تلك المنتجات.

وفي ختام اللقاء أكد الجانبين أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر وكولومبيا، وتطوير أوجه سبل التعاون الثنائي في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والعلمية والثقافية والسياحية، من خلال تبادل الخبرات المشتركة، وذلك من إجل إنشاء عمليات تبادل تجاري قوية بين الجانبين.

جاء ذلك بحضور الأستاذ أحمد صقر نائب رئيس "غرفة الإسكندرية"، والدكتور ياسر المناويشي أمين الصندوق بالغرفة، وأعضاء مجلس الإدارة، المهندس هاني شمسية، والأستاذ أشرف أبو إسماعيل، و أشرف الجزايرلي، والدكتور عمر الغنيمي، والأستاذ محمد حفني، والأستاذ محمود مرعي، و البديوي السيد،و بسنت قاسم مستشار رئيس الغرفة للتعاون الدولي وشؤؤون أوروبا والأمريكتين.