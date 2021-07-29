الخميس 29 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

صحة الشرقية: الكشف الطبي على 1500 مريض بالقافلة الطبية بقرية الشيخ جبيل

القافلة الطبية
القافلة الطبية

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية، أنه تم تنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية الشيخ جبيل بمركز ومدينة أبو حماد بمحافظة الشرقية، والتي استمرت لمدة يومين، وتم إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

وقال الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن القافلة اشتملت على العديد من التخصصات الطبية هي "الباطنة، الجراحة العامة، القلب، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، جلدية وتناسلية، تنظيم أسرة، الرمد، أنف وأذن"، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني على ١٤٥٥ مريض من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل ٤ حالات تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية.

و على هامش القافلة، تم عقد جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية، وتم عمل ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمنسقة القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

وكانت مديرية الصحة بالشرقية، بالتنسيق مع مكاتب الأغذية بالإدارات الصحية بالزقازيق والقنايات وأولاد صقر والحسينية، قد أعلنت عن شن حملات مكثفة للمرور على المنشآت الغذائية بمراكز ومدن الزقازيق والقنايات وأولاد صقر والحسينية.

أسفرت جهود هذه الحملات عن ضبط 6 منشآت غذائية بمراكز ومدن الزقازيق والقنايات والحسينية، تعمل دون ترخيص وبها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتمت مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين.

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كل هذا الفساد

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