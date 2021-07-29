إحالة بائع خردة للجنايات بتهمة سرقة «حلق ذهبي» من أذن طفلة

أمرت نيابة الخانكة، اليوم الخميس، بإحالة بائع خردة سرق حلق ذهب من أذن طفلة بمنطقة الخصوص لمحكمة الجنايات.



وأقر المتهم بارتكابه جريمة سرقة حلق ذهب من أذن طفلة، مبرر ذلك بأنه يعمل بائع خردة وليس لديه أي دخل سوى بيع الخردة، مؤكدًا أنه يعاني من ضائقة مالية.



وأضاف المتهم أنه شاهد الطفلة وهى تلهو في الشارع وفي أذنها قرطها الذهبي، فقام باستدراجها إلى فناء أحد المنازل وسرقته.



كان قسم شرطة الخصوص قد تلقى بلاغا من "عبدالله.ع"، يفيد بقيام بائع خردة سرقة القرطاج الذهبي الخاص بنجلته أثناء لهوها في الشارع وبتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهم، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

عقوبة السرقة

بحسب المادة 318 من قانون العقوبات يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.