الخميس 29 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة بائع خردة للجنايات بتهمة سرقة «حلق ذهبي» من أذن طفلة

حبس
حبس

أمرت نيابة الخانكة، اليوم الخميس، بإحالة  بائع خردة سرق حلق ذهب من أذن طفلة بمنطقة الخصوص لمحكمة الجنايات.

وأقر المتهم بارتكابه جريمة سرقة حلق  ذهب من أذن طفلة، مبرر ذلك بأنه يعمل بائع خردة وليس لديه أي دخل سوى بيع الخردة، مؤكدًا أنه يعاني من ضائقة مالية.

وأضاف المتهم أنه شاهد الطفلة وهى تلهو في الشارع وفي أذنها قرطها الذهبي، فقام باستدراجها إلى فناء أحد المنازل وسرقته.

كان قسم شرطة الخصوص قد تلقى بلاغا من "عبدالله.ع"، يفيد بقيام بائع خردة سرقة القرطاج الذهبي الخاص بنجلته أثناء لهوها في الشارع وبتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهم، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

عقوبة السرقة

بحسب المادة 318 من قانون العقوبات يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الخانكة نيابة الخانكة بائع خردة حلق ذهبي سرقة

رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

الأكثر قراءة

«الصحة» تبدأ إدراج مراكز السفر بالموقع الإلكترونى للحصول على لقاح كورونا

مصدر بـ«الصحة»: بدء تطعيم الراغبين فى السفر ضد كورونا خلال أيام

بالأسماء.. القائمة الكاملة لحركة تنقلات الشرطة لعام 2021

بالأسماء.. «الداخلية» تعلن حركة تنقلات الشرطة لعام 2021

تفاصيل التحفظ على سيارة حمو بيكا بـ«مرور الإسكندرية»

«الأرصاد»: طقس الجمعة شديد الحرارة رطب.. والقاهرة 38 درجة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

هل من فرصة ثانية يا معالي الوزير؟

د.كريمة الحفناوى

بين التنمية البشرية والتنمية الإنتاجية

لواء. محسن الفحام

إخوان تونس.. لصوص يحتمون بالنصوص

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا الفن (الفوتوغرافيا والمدرسة التأثيرية)

محمد فوزي

حركة النهضة وقرارات الرئيس قيس سعيد

د. بهي الدين مرسي

اصنع عدوك بنفسك

ماجد حبته

تونس تتطهّر.. أو تحاول!

خالد عكاشة

أول عملية تفكيك لألغام تونس الحارقة

صور

استقبال بطلى الأوليمبياد هداية ملاك وسيف عيسى

استقبال حافل لهداية ملاك وسيف عيسى بمطار القاهرة الدولي (صور)

عشانا عليك يا رب وغدانا لو تحب.. باعة جائلين في القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

قطر تحذر من خطورة استمرار الوضع الراهن في الأراضي الفلسطينية

فلسطين: إسرائيل تمنع دخول المركبات الجديدة وقطع غيارها منذ العدوان الأخير

إسرائيل تعيد العمل بـ"الشارة الخضراء" للحد من إصابات كورونا