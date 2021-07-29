«التموين»: ارتفاع نصيب الفرد من الدواجن لـ20 كيلو سنويا.. وفائض للتصدير

أكد المهندس عبدالمنعم خليل، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، عن أن متوسط نصيب الفرد ارتفع من البروتين الحيواني الداجني لـ20 كيلو ونصف الكيلو سنويا بدلا من 14 كيلو نتيجة زيادة المعروض وأرخص بروتين حيواني وسلعة استراتيجية ضرورية للمواطنين.

وقال خليل، في تصريح خاص لـ"الدستور"، إن القطاع الداجني يحقق الاكتفاء الذاتي من الدواجن المحلية بنسبة 98%، وسيحقق فائضا للتصدير خلال الفترة المقبلة للدول المجاورة والدول العربية والإفريقية حسب الاحتياجات وبشروط محددة ومواصفات مناسبة.

وأضاف أن الإنتاج المحلي من الدواجن بلغ نحو مليار و600 مليون طائر، وهو معدل إنتاج عالي يكفي الاحتياجات المحلية والاستيراد من الخارج لا يتجاوز الـ1% بسبب زيادة معدلات الاكتفاء الذاتي.

وأوضح أن هناك ارتفاع التكلفة الإنتاجية ومستلزمات الإنتاج، وصل بسعر أعلاف التسمين والتربية إلى 8100 جنيه للطن، وتمثل نسبة 70% من التكلفة الإجمالية.

من جهته، أرجع عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، في تصريح خاص لـ"الدستور"، ارتفاع أسعار الأعلاف إلى 8100 جنيها للطن، لوقف تصدير الذرة الصفراء التي تستخدم في صناعة الأعلاف ومستلزمات الإنتاج من دولة الأرجنتين لمدة 3 أشهر، ما تسبب في قلة الإنتاج والمعروض، الأمر الذي أدى إلى رفع أسعاره، والذي تمثل نسبة 80% من الإنتاج.

وأضاف رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية إلى أن الدواجن المبردة والمعبأة محليا تطرح بسعر 38 جنيها ونصف الجنيه، لافتا إلى أن الصلاحية الإنتاجية للدواجن المجمدة تصل إلى 12 شهرا والدواجن المبردة تصل إلى 6 أيام.

وتابع أن العملية الإنتاجية للدواجن تصل سنويا نحو مليار و400 مليون طائر تمثل اكتفاء ذاتي بنسبة 98% وهي نسبة عالية لتوفير احتياجات المواطنين من هذه السلعة والبروتين الحيواني، وهو أرخص بروتين لجميع طوائف المجتمع المصري.

وتابع أن الإنتاج المحلي للبيض المائدة تصل سنويا نحو 13 مليار طبق ليتراوح سعر الطبق إلى 45 جنيها تجزئة في الأسواق ليوازي سعر البيضة جنيه ونصف.

وقال إن الإنتاج المحلي البالغ نحو مليار و400 مليون طائر سنويا يحقق الاكتفاء الذاتي، وجاهزون للتصدير للدول المجاورة والدول الإفريقية.