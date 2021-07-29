الأحد.. انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني ببرامج التعليم المدمج بجامعة سوهاج

أعلن الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم رئيس جامعة سوهاج، عن موعد انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني لبرامج التعليم المدمج بالشراكة مع كلية دار العلوم، وكذلك برامج التعليم المفتوح بالنظام القديم، وذلك للعام الجامعي ٢٠٢٠/٢٠٢١، والتى سيؤديها ٥٣٠ طالبًا وطالبة يوم الأحد القادم الأول من أغسطس، وتستمر لمدة ١٥ يومًا.

وقال الدكتور كمال سيد خليل مدير مركز التعليم المدمج، إن امتحانات برنامج كلية التجارة ستجري بمسرح كلية الآداب بالحرم القديم، أما امتحانات برنامج كلية الآداب ستتم بمبنى مجمع المدرجات، مضيفًا أن امتحانات برنامج كلية دار العلوم ستجري داخل مدرج الدكتور إبراهيم بسيوني وكذلك مدرجات مسرح آداب.

كما ترأس الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم رئيس جامعة سوهاج، الاجتماع الدوري لمجلس إدارة الدراسات العليا للماجستير المهني MBA بكلية التجارة رقم (١١) لشهر يوليو الجاري، وذلك بمقر الكلية بالحرم الجامعي الجديد، بحضور الدكتور صفا محمود السيد، والدكتور مصطفي عبدالخالق نائبي رئيس الجامعة، الدكتور ممدوح الرشيدي عميد الكلية، المحاسب أشرف القاضي القائم بعمل أمين عام الجامعة، وكلاء الكلية وعدد من رؤساء الأقسام، وعلي أبوالري مدير عام الدراسات العليا.

وقال الدكتور أحمد عزيز إنه خلال الاجتماع تم عرض عدد من الموضوعات المطروحة بجدول الأعمال لمناقشتها والبت فيها، كما تم اعتماد تشكيل لجان امتحانات الترم الثاني والثالث للماجستير المهني للعام الجامعي ٢٠٢٠ /٢٠٢١ م، والتى تبدأ فى الفترة من ٢٨ أغسطس وتنتهى ٩ سبتمبر القادم.

وأضاف الدكتور ممدوح الرشيدي أن ٢٤٧ طالبًا وطالبة سيخوضون امتحانات الترم الثاني والثالث للدراسات العليا للماجستير المهني بشعبتيها "المحاسبة وإدارة الأعمال"، موضحًا أن الامتحانات ستجري بمدرجات (س، ص، ع) بمقر الكلية، وذلك على فترة واحدة من الساعة ٣ عصرًا حتى ٥ مساءً.

جدير بالذكر أنه عقب انتهاء الاجتماع توجه رئيس الجامعة بصحبة الدكتور ممدوح الرشيدي، لتفقد أعمال كنترولات الفرق الأربعة بالكلية، وذلك للتأكد من حسن سير وانتظام أعمال التصحيح، والاطمئنان على نسب النجاح المبدئية للطلاب، مطالبًا أعضاء الكنترول بتحري الدقة والعدالة وعدم التسرع فى رصد الدرجات، مراعاةََ للظروف الاستثنائية لجائحة كورونا، بالإضافة إلى التأكد من تطبيق كل الإجراءات الوقائية المتبعة ضد فيروس كورونا داخل غرف الكنترولات.