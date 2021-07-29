مدير أمن بني سويف الجديد يصل مكتبه والمحافظ يزوره لتقديم التهنئة

تقدم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الخميس، بالتهنئة للواء طارق مشهور بمناسبة تعيينه مساعداً لوزير الداخلية مديراً لأمن بني سويف خلفاً للواء محمد مراد مدير الأمن السابق، في حركة الشرطة التي تم الإعلان عنها أمس الأربعاء.

جاء ذلك خلال زيارته لمديرية الأمن، حيث هنأ المحافظ مدير الأمن الجديد، بعد إسناد المسؤولية له في حركة تنقلات الشرطة، مشيداً بالدور الوطني الذي تقوم به الشرطة المصرية بجانب القوات المسلحة في حفظ أمن واستقرار الوطن، مشددًا على أن نشر الأمن في ربوع مصر يدعم ملف التنمية والتي لا يمكن تحقيقها إلا في ظل توافر الأمن والاستقرار وبسط سيادة القانون.

وأعرب المحافظ عن تقديره للواء محمد مراد مدير الأمن السابق، حيث شهدت تلك الفترة التعاون المثمر بين المحافظة والمديرية في إدارة العديد من الملفات مثل تأمين حملات الإزالة ومتابعة تطبيق قرارات الحكومة المتعلقة بتداعيات فيروس كورونا ، وبسط الأمن والأمان في ربوع المحافظة، وغيرها من الملفات التي شهدت تكاملا وتناغما بين أجهزة المحافظة الأمنية والتنفيذية.

وأعرب اللواء طارق مشهور مدير الأمن الجديد عن تقديره وشكره للمحافظ الدكتور محمد هاني غنيم" على هذه اللفتة الطبية على تهنئته بتولي مهام المسؤولية الجديدة، والتي تعكس حرص محافظ الإقليم على دعم جهود الشرطة بالمحافظة، مؤكدًا على استمرار مديرية الأمن كإحدى الركائز الأساسية لتحقيق الخطة الطموحة للمحافظة من أجل التنمية في مختلف المجالات.

وفى سياق منفصل زار الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف"اليوم الخميس"مركز ناصر،لمتابعة سير العمل في المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المشروع القومي لتطوير القرى في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث تفقد نائب المحافظ سير العمل في مشروع إنشاء مجمع الخدمي ببهشين ضمن 6 مجمعات خدمية جار إنشاؤها بقرى (الحمام، بني عدى، اشمنت، دنديل، بهبشين، دلاص).

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