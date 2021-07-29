تعرف على الكليات التي تقبل دبلوم الصنايع 2021.. إليك التفاصيل

الكليات التي تقبل دبلوم الصنايع 2021.. من الكلمات البحثية التي لاقت رواجا خلال الفترة القليلة الماضية حيث يبحث العديد من طلاب الدبلومات الفنية سواء التجارية أو الصناعية أو الزراعية أو غيرها على الكليات التى تقبلهم فى التنسيق، أو المعاهد كذلك، وتقدم «الدستور» لطلاب الدبلومات الفنية القوائم الخاصة بالكليات التى يتم القبول فيها لدبلوم الصنايع لعام 2021.

الكليات التي تقبل دبلوم الصنايع 2021

حسبما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فإن الكليات التي تقبل دبلوم الصنايع 2021 هي التربية والتجارة من جميع الشعب حسب رغبة الطالب.

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وتقول وزارة التعليم العالى والبحث العلمي فى بيانات صحفية قد أصدرتها خلال الأيام القليلة الماضية أن المعاهد التى تقبل دبلوم الصناعة أو دبلوم الصنايع لعام 2021 هى المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس ومعهد التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان، بالإضافة إلى معهد التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس.

وحسبما أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فإن كليات الهندسة تقبل الدبلوم الصناعى لعام 2021 وهما أغلب كليات الهندسة فى المحافظات منها هندسة حلوان المطرية وهندسة شبين الكوم وهندسة المنصورة، بالإضافة إلى هندسة أسيوط ومنوف وأيضًا هندسة عين شمس.

ويوجد أيضًا أقسام معينة تنفع لدبلوم الصنايع لعام 2012 منها كلية التربية فنون جميلة عمارة ج حلوان كلية التعليم الصناعى جامعة حلوان، بالإضافة إلى العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس ومعهد عالي هندسة 6 أكتوبر بمصروفات وأيضًا برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان.

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ويتيح للطلاب أيضًا حسبما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كل من كلية التعليم الصناعي بجامعة السويس والمعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو ومعهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات، بالاضافة إلى المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا و السلام العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السلام.

وأيام قليلة ويبدأ تنسيق الثانوية العامة أو الفنى وذلك عقب ظهور نتيجة امتحانات الثانوية العامة والمقرر ظهورها بعد 12 أغسطس المقبل حيث تنتهى امتحانات الشعبة العلمية للثانوية العامة فى 2 أغسطس المقبل بعدما انتهت الامتحانات للشعبة الأدبية اليوم الموافق 29 يوليو الجارى.