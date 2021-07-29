الخميس 29 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

تعليق غير متوقع من الشيخ محمد أبو زهرة على فيلم «ظهور الإسلام»

الشيخ محمد أبو زهرة
الشيخ محمد أبو زهرة

كشفت موسوعة "من الموافق الخالدة لعلماء الأزهر"، عن موقف للشيخ محمد أبو زهرة، رحمه الله، مع فيلم "ظهور الإسلام" المأخوذ من كتاب "الوعد الحق" للدكتور طه حسين.

قال المؤلف:"عندما عرض فيلم "ظهور الإسلام" المأخوذ من كتاب "الوعد الحق" للأديب الراحل الدكتور طه حسين، دعا بعض الكتاب إلى تمثيل العصر النبوي على الشاشة، باعتبارها عامل تأثير في النفس، وأقيمت ندوة أدبية لتدعيم هذا الاتجاه، ولم يجرؤ المنظمون لها على دعوة الشيخ محمد أبو زهرة خوقًا من معارضته، ولكنه سعى إلى الندوة مستمعًا، وبعد أن تبارى المشاركون في الحديث عن أهمية هذه الدعوة، وأن للفن دوره المؤثر في ذلك".

وأضاف:"طلب أبو زهرة الحديث، واضطر منظم الندوة أن يدعو الشيخ للكلام، إن الذين يتحدثون عن أثر السينما في الدعاية للإسلام بدليل انكباب الجمهور على مشاهدة فيلم ظهور الإسلام، لم يوفقوا فيما يدعون، لأننا نعلم أن هذا الفيلم لم يزد المؤمن إيمانًا على إيمانه، ولم يردع فاسقَا عن غيه، ولم يدخل من ذوى الأديان الأخرى أحدًا إلى حظيرة الإسلام، فهل نفدت كل وجوه الدعايات للإسلام، ولم يبق إلا تمثيل أحداث العصر النبوي بأعلام من صحابة رسول الله؟ وهل يعقل أن يقوم ممثل اليوم بتمثيل دور بلال حين غُذب في ذات الله، ثم يجده المشاهد في رواية أخرى يمثل دور ماجن خليع؟".

وتساءل أبو زهرة:"هل يعقل أن تضع ممثلة لبعض الصحابيات الماكياج في وجهها، ثم تزعم أنها تمثل صحابية شهيدة ذهبت روحها فداء لدينها الحبيب.. وماذا نصنع إذا وجدنا هذه الشهيدة في فيلم آخر تأتي بما ينكره الإسلام في بعض المشاهد المخلة للآداب.. أليست هذه إساءة واضحة للصحابيات؟".

وأكد أن “كلمة الشيخ أبو زهرة، كان لها أثرها في عقول وقلوب المشاركين، فخرجوا غير مؤيدين بل ورافضين للهدف الذي من أجله أقيمت الندوة”.

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موسوعة من الموافق الخالدة لعلماء الأزهر فيلم ظهور الإسلام الشيخ محمد أبو زهرة طه حسين كتاب الوعد الحق

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وائل لطفي

كل هذا الفساد

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