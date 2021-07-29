الخميس 29 يوليو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

قائمة الكليات التي تقبل من دبلوم تجارة 2021

طلاب دبلوم تجارة
طلاب دبلوم تجارة

يبحث العديد من طلاب الدبلومات الفنية سواء التجارية أو الصناعية أو الزراعية أو غيرها على الكليات التى تقبلهم فى التنسيق، أو المعاهد كذلك، وتقدم «الدستور» لطلاب الدبلومات الفنية القوائم الخاصة بالكليات التى يتم القبول فيها لدبلوم تجارة لعام 2021.

قائمة الكليات لطلاب دبلوم تجارة 2021

حسبما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فإنه يتم القبول بكليات التربية والتجارة من جميع الشعب حسب رغبة الطالب.

وتقول وزارة التعليم العالى والبحث العلمي فى بيانات صحفية قد أصدرتها خلال الأيام القليلة الماضية إن كليات التجارة يوجد منها انتظام وانتساب موجه بالجامعات التالية وهم ( القاهرة – الإسكندرية – عين شمس – أسيوط – طنطا – المنصورة- حلوان).

بالإضافة إلى أنه يوجد أيضًا حسبما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن الكليات التى تقبل دبلوم التجارة لعام 2021 من الدبلومات الفنية فيوجد أيضًا فى جامعات ( الزقازيق- المنوفية – قناة السويس – جنوب الوادي – بني سويف – بنها – سوهاج – كفر الشيخ – دمنهور- دمياط – السويس – بورسعيد – أسوان – مدينة السادات – العريش).

أما عن كليات التربية فتوجد فى جامعات (جامعة سوهاج_ جامعة طنطا_ جامعة حلوان_ جامعة كفر الشيخ_ جامعة دمنهور) وأخيرَا الجامعة التى توجد فى مدينة السادات.

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قائمة المعاهد لطلاب دبلوم تجارة 2021

أما عن المعاهد فقد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمى عن عدة معاهد وكليات منفردة تقبل دبلوم التجارة لعام 2021 منها معهد القاهرة الجديدة للعلوم الإدارية والمعهد الفنى التجارى، ومعهد العباسية للعلوم التجارية، بالاضافة إلى معهد المستقبل العالي الذي يوجد على طريق الإسماعيلية، أكدت وزارة التعليم العالى والبحث العلمي أيضًا خلال بيانات صحفية لها عن الكليات التى تقبل الدبلومات التجارية لعام 2021 أن الأكاديمية الحديثة بالمعادي تقبل طلاب دبلوم التجارة وأيضًا يمكن لهؤلاء الطلاب الالتحاق بكلية التربية جامعة حلوان.

وأيام قليلة ويبدأ تنسيق الثانوية العامة أو الفنى وذلك عقب ظهور نتيجة امتحانات الثانوية العامة والمقرر ظهورها بعد 12 أغسطس المقبل حيث تنتهى امتحانات الشعبة العلمية للثانوية العامة فى 2 أغسطس المقبل بعدما انتهت الامتحانات للشعبة الأدبية اليوم الموافق 29 يوليو الجارى.

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وائل لطفي

كل هذا الفساد

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