«مياه القناة» تنتهي من شبكات الصرف الصحي في قرى «حياة كريمة» بالإسماعيلية

قال اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، إنه عقد اجتماعًا مع اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة القضايا والمشكلات العامة التي تهم المواطنين بالإسماعيلية بالنسبة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.

حضر الاجتماع اللواء مجدى عناني، السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، وممثل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس قطاع كهرباء شمال وجنوب الإسماعيلية، ومدير مديرية الطرق والنقل، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاث.

كما جرى عرض ومناقشة المشروعات التي تم طرحها من قبل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة خلال العام المالي 2021-2022، وعددها 10 مشروعات على مستوى المحافظة، بجانب عرض ومناقشة المقترحات المقدمة من الشركة لخطة الإحلال والتجديد خلال العام المالي 2021-2022، وعددها 22 مشروع بمراكز ومدن المحافظة المختلفة، كذلك تم عرض ومناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ببرنامج "حياة كريمة"، ففيما يخص شبكات الصرف الصحي، تم الانتهاء من أعمال واستلام شبكة قرية "أبو عروج"، وتم بدء الأعمال بشبكات قرى "التقدم، والسلام، والأحرار، وجلبانة"، وفيما يخص محطات المعالجة وعددها ثلاثة، تم الانتهاء من التصميمات والبدء فى الأعمال.

كما تم عرض ومناقشة بعض المشكلات التي تخص مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، حيث تم عرض الموقف التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي بأبو صوير، والذى يجرى به حاليا الاستلام الابتدائي للمشروع، بجانب عرض مشكلة الوصلات المنزلية بأبو صوير، حيث يجرى حاليًا العمل على إنهاء الشوارع التي لم يتم استكمالها من قبل الجهاز التنفيذي لمشروعات الإسماعيلية، علما بأنه تم الانتهاء من أعمال الوصلات المنزلية بعدد 6 شوارع، بالإضافة إلي عرض ومناقشة الصرف الصحي بعزبة الصفيح بأبو صوير، والتي تم إدراجها ضمن بنود أعمال مشروع صرف صحي أبوصوير، حيث سيتم توصيل الصرف الصحي للعزبة على الشبكة المنشأة بواسطة الجهاز التنفيذي لمشروعات الإسماعيلية حرصًا على خدمة مدينة أبوصوير بالكامل.

وفيما يخص مركز ومدينة التل الكبير تم عرض ومناقشة مشروع خزان وادى الملاك، وعرض المقايسة المطلوبة لتشغيل الخزان، بجانب عرض ومناقشة رفع كفاءة محطة وادى الملاك، والتي يجرى بها حاليا إعداد بيان الأعمال وطرحها خلال خطة العام المالي الحالي 2021-2022.

وفيما يتعلق بمركز ومدينة القنطرة غرب تم عرض ومناقشة تخصيص أرض بوستر "أبو نجيب"، بجانب عرض ومناقشة ضعف مياه الشرب بقرية السلام بالقنطرة غرب، حيث تم الانتهاء من أعمال الربط من محطة الكيلو ١٩ بخط ٨ بوصةupvc ، وتم الانتهاء من أعمال الربط للقرية من خط تغذية منطقة المثلث بالقنطرة غرب، علاوة على استخراج جذوع الأشجار من خطوط المياه التي تساهم بنسبة كبيرة فى ضعف ضغط المياه للمواطنين بالمنطقة. بجانب مناقشة تخصيص أرض بوستر الأماني والاتحاد.

وفيما يتعلق بمركز ومدينة الإسماعيلية، تم عرض ومناقشة توصيل مياه الشرب لعزبة الصعايدة بعين غصين، وتوصيل مياه الشرب لمنطقة حسن أحمد، وتوصيل مياه الشرب لعزبة الغبوشى وفوزي "عزبة أبوبلح الجبل" بقرية الضبعية.

وخلال الاجتماع أكد محافظ الإسماعيلية علي تكثيف التعاون بين الجهاز التنفيذي في المراكز والمدن والقري ونواب المحافظة وذلك لمعالجة وإيجاد حلول لمشكلات المواطنين الطارئة او المزمنة باقصي سرعة وبما يتوافق مع توجهات الدولة و التي تسعي لتوفير حياة كريمة لكل المواطنى، كما كلف المحافظ المهندس أحمد الشيمي مدير مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، بسرعة عمل صيانة ورفع كفاءة لطريق المعاهدة بمركز ومدينة أبوصوير لتسهيل حركة المرور، والتخفيف على المواطنين، لحين انتهاء التشغيل التجريبي لشبكة الصرف الصحي بالمدينة.

وفي نهاية الاجتماع كلف محافظ الإسماعيلية، اللواء مجدي عناني، السكرتير العام للمحافظة بعقد اجتماع موسع يضم رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، ونائب الدائرة، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وشركة الكهرباء، والغاز، والتليفونات، والطرق، لرفع كفاءة كافة المرافق بمدينة القنطرة شرق تزامنا مع تطوير ورفع كفاءة قرى القنطرة شرق ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. حتى يتم إنهاء كافة مشكلات مركز ومدينة القنطرة شرق لسنوات طويله مقبلة.