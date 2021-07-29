عمار حمدي يتصدر تريند «تويتر»

بعد هدفه في شباك المنتخب الأسترالي ضمن أولمبياد طوكيو 2020..

تصدر لاعب منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم، عمار حمدي، تريند “تويتر” بعدما خطف الأنظار، بعد احتفاله بهدفه في شباك المنتخب الأسترالي ضمن أولمبياد طوكيو 2020.

عمار حمدي



وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن عمار حمدي

عمار حمدي من مواليد 7 مارس 1999.

بدأ عمار حمدى مسيرته الكروية مع نادى النصر.

ولفت عمار أنظار مسئولى الأهلى الذين لم يتوانوا عن ضم اللاعب إلى صفوف الفريق الأحمر فى الموسم الماضي.

بعدما لمع بريقه مع الاتحاد السكندرى، وسجل 3 أهداف فى 15 مباراة وصنع 4 آخرين.

لاعب كرة قدم مصري يلعب لصالح نادي الاتحاد السكندري معارا من النادي الأهلي.

في 16 يوليو 2018 تم اعارته لنادي طلائع الجيش حتي نهايه الموسم.

شارك اللاعب عمار حمدي في 18 مباراة مع فريق النصر.

شارك فى 16 مباراة مع طلائع الجيش صنع خلالهم هدف، قبل أن يعود مجدداً إلى الأهلى بعد انتهاء إعارته.

شارك مع الفراعنة فى بطولة أمم أفريقيا للشباب

وتأهل منتخب مصر لربع نهائي أولمبياد طوكيو بعد فوزه على أستراليا بهدفين دون مقابل، متفوقًا على منتخب الأرجنتين بفارق الأهداف.

وتعادل منتخب الأرجنتين مع إسبانيا بهدف لمثله، ليرتفع رصيدهم للنقطة الرابعة في المركز الثالث وبفارق أهداف -1، فيما تأهل منتخب مصر بعد جمعه نفس الرصيد من النقاط بفارق أهداف +1.

ويلاقي منتخب مصر في دور ربع النهائي، منتخب البرازيل صاحب ذهبية أولمبياد ريو دي جانيرو 2016

وكانت قد نشرت الصفحة الرسمية لنادي الاتحاد السكندري صورة لعمار حمدي عبر حسابها الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلة: "لاعبنا عمار حمدى يشارك في انتصار المنتخب المصري الأولمبي على منتخب أستراليا ويحرز الهدف الثاني في المباراة التي انتهت بفوز منتخب مصر بهدفين مقابل لا شيء، ونجاح المنتخب المصري في الصعود للدور ربع النهائي بدورة طوكيو الأوليمبية. 1