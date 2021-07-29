الخميس 29 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ارتفاع ضحايا فيضانات مقاطعة خنان بوسط الصين لـ 99 شخصا

فيضانات الصين
فيضانات الصين

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الخميس، إن عدد ضحايا الفيضانات التي ضربت مقاطعة خنان بوسط الصين الأسبوع الماضي، ارتفع إلى 99 قتيلا.

وأفادت وسائل الإعلام الرسمية أن مسؤولاً في مدينة تشنغتشو، عاصمة مقاطعة خنان، أعلن عن 26 حالة وفاة أخرى في منطقتين نائيتين، من بينهم 18 في الجنوب الغربي في مدينة شينمي، و8 في الغرب في مدينة شينغيانغ.

تعرضت مدينة تشنغتشو، عاصمة مقاطعة خنان، لسقوط أمطار قياسية قبل 9 أيام. وغمرت مياه الفيضانات شبكة مترو الأنفاق بالمدينة، مما أسفر عن مقتل 14 شخصًا، وحولت شوارع المدينة إلى أنهار متدفقة جرفت المركبات، ثم تحركت العواصف شمالا، وأغرقت أجزاء أخرى من المقاطعة بما في ذلك مدينة شينشيانغ الأكثر تضررا.

- العثور على 200 سيارة محطمة في أحد الأنفاق


وأثيرت تساؤلات حول عدد القتلى منذ العاصفة، حيث نشر موقع صحيفة "ذا بيبر" على الإنترنت، خبر العثور على أكثر من 200 سيارة محطمة في نفق غمرته المياه في تشنغتشو. وأثار الاكتشاف تساؤلات حول ما إذا كان الركاب قد تمكنوا من الخروج في الوقت المناسب، وانحسرت المياه في بعض المناطق، لكن البعض الآخر لا يزال مغمورًا، فيما لا تزال جهود الإغاثة وإزالة الأنقاض متواصلة.


وقالت السلطات إن المزيد من الأشخاص ما زالوا في عداد المفقودين وقدرت الخسائر الاقتصادية بنحو 91 مليار يوان (14.1 مليار دولار)، مع استمرار الفيضانات في عدد من مناطق الصين، انتشرت مقاطع فيديو صادمة أثناء إنقاذ سكان مقاطعة خنان بعد أن غمرت المياه منازلهم، ومن ضمنها مقاطع لإنقاذ أطفال من مختلف الأعمار وحتى رضّع، فقد أظهر أحد المقاطع رجل إطفاء وهو يحمل طفلاً رضيعاً إلى أحد القوارب، الذي امتلأ بالناجين رجالاً ونساء في المقاطعة.

وتم إجلاء سكان عدة قرى تضررت من الفيضانات في المقاطعة ببناء جسر طوارئ على متن قوارب خلال الليل لإنقاذ أكبر عدد من الأشخاص، وكانت الفيضات قد قتلت 33 شخصاً على الأقل في مدينة تشنغتشو عاصمة المقاطعة، وسط الصين والتي دمرتها عاصفة، أمس الخميس.

كما، تحولت الشوارع إلى أنهار وتقطعت السبل بالناس في الشقق والمكاتب والفنادق والمنازل الريفية في عشرات المدن والبلدات، وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن ثمانية أشخاص آخرين ما زالوا في عداد المفقودين في الفيضانات.


يشار إلى أن شينشيانغ شهدت أعنف هطول للأمطار في التاريخ المسجل، بأكثر من 25 سم (9.8 بوصات) في 19 ساعة بين ليلة الأربعاء، وبعد ظهر الخميس، وفقًا لوكالة الأرصاد الجوية بالمدينة. وحثت الحكومة المحلية الناس على عدم مغادرة منازلهم ما لم يكن ذلك ضروريًا. 

الصين خنان إنهاء مقاطعة قطر فيضا ٩٩ قت

رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

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