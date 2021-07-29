تحرير محضرين لطالبين تعديا على ملاحظ منعهما من الغش في كفر الشيخ

رصدت غرفة العمليات بمحافظة كفر الشيخ، وغرفة عمليات التربية والتعليم، تعدي طالبين على ملاحظ بلجنة المدرسة الاعدادية للبنات القديمة، عقب منعه لهما من في الغش، بالإضافة لتجاوزهما في حق زملائهما وتحرر محضر بالواقعة.

في سياق متصل، تابعت غرفة العمليات بالمديرية والإدارات التعليمية وصول كراسات الامتحان وأوراق الإجابة لمقار اللجان ومتابعة لجان سير الامتحان، والعمل على حل كافة المعوقات التي تواجه العمل بها ، وعلى جانب أخر عبر الطلاب والطالبات عن سعادتهم بسهولة امتحان مادة علم النفس والاجتماع.



وقالت الدكتورة بثينة كشك ،وكيل وزارة التربية والتعليم ،إن 6 آلاف و 345 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية أدوا امتحان مادة اللغة الانجليزية، وتغيب عن أداء الامتحان 16 طالب وطالبة ، وكانت نسبة الحضور بين الطلاب99.8٪ موزعين على 86 لجنة في 12 إدارة تعليمية بالمحافظة.

من جانبها ، فقد أكدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، أن إدارات الأمراض المتوطنة وصحة البيئة بالتعاون مع مديرى الإدارات الصحية والأطقم الطبية يقومون بمتابعة مكثفة لجميع المدارس بالمحافظة، للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية بها، أثناء أداء امتحانات الثانوية العامة، حفاظًا على صحة أبنائنا الطلاب بمحافظة كفرالشيخ ومتابعة كل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية بمدارس المحافظة.

وأضافت وكيلة وزارة الصحة، أنه يتم التأكد من ارتداء الطلاب والمراقبين على الامتحانات باللجان الكمامات، والتأكد من توافر التهوية والإضاءة الجيدة بالفصول، ومن النظافة العامة بها، وبدورات المياه، وتوافر المطهرات والصابون على الأحواض، ونظافة البيئة المحيطة بالمدارس، وتوافر سلات لجمع القمامة، والتخلص الآمن منها، وعدم وجود أي مخلفات أو تراكمات للقمامة بجوار المدارس.

كما تم المرور على خزانات المياه بالمدارس، للتأكد من فصل المستعمل منها في أعمال الدفاع المدني والحرائق أو الأغراض الأخرى عن شبكة مياه الشرب، والتأكد من سلامة المرافق بجميع المدارس من مياه الشرب والكهرباء ووصلات الصرف الصحي وغيرها، فضلًا عن وجود ممرضة مع كل لجنة امتحانات لقياس درجة الحرارة قبل دخول اللجان، وكذلك متابعة الحالة أثناء تأدية الامتحان، فضلًا عن وجود غرف عزل مجهزة فى حالة ظهور أي اشتباه أثناء اللجنة.

