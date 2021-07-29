الخميس 29 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

هاشتاج

هاشتاج الثانوية العامة.. الأعلى تداولا عبر «تويتر» بعد انتهاء الامتحانات

طلاب
طلاب

تصدر هاشتاج «الثانوية العامة» قائمة الأكثر رواجًا عبر موقع التواصل الشهير «تويتر» احتفالا بانتهاء مشوار التعليم الأساسي، وقام عدد من المغردين بكتابة منشورات أعربوا فيها عن سعادتهم البالغة لانتهائهم من الامتحانات.

وتفاعل عدد كبير من رواد «تويتر»، مع الهاشتاج معبرين عن سعادتهم من انتهاء الامتحانات، والتي شهدت مناقشات حول مدى صعوبة الامتحانات ونظام «بابل شيت» الذي أجريت من خلاله امتحانات الثانوية العامة.

وكتبت هند فوزي: «النهاية الوحيدة السعيدة هي نهاية الثانوية العامة.. يارب وفقنا وكلل جهودنا بالنجاح».

وقال أحمد منصف: «أخيرا خلصنا من هم المذاكرة ووجع القلب وهننتقل لمرحلة جديدة وهي مرحلة الكلية.. يا رب اقف جنبنا». 

وعلق محمد عبد الكريم: «صباح الخير ده آخر يوم ليا في الثانوية العامة اتمنى يخلص على خير.. يارب اجبر بخاطري وخاطر أهلي».

ثانوية عامة امتحانات طلاب تعليم اجراءات

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وائل لطفي

كل هذا الفساد

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