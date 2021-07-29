من هي ماري باباي أشهر كومبارس في السينما المصرية؟

«بدأت حياتها سجانة وخدعت الانجليز»..

يصادف اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الكوميدية، التي استطاعت ان تخلق لنفسها إطار خاص في الفن، أشهر كومبارس في تاريخ السينما المصرية، حيث لعبت في غالبيتها دور المرأة التي لا تتمتع بأي نسبة من الجمال، هذه هى ماري باباي.

وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عنها.

-اسمها الحقيقي بهيجة محمد علي.

-من مواليد 29 يوليو سنة 1917.

- تعد أشهر من مثلت دور المرأة غير الجميلة في السينما المصرية.

- عملت في بداية حياتها في سجن النساء.

-تزوجت زميل لها من نفس عملها ولكنهم انفصلا بسبب حبها للفن.

-جاء عملها في السينما بالصدفة، فأثناء تصوير يوسف وهبي لأحد مشاهد فيلم المهرج الكبير طلبت منه أن تمثل في السينما، فأسند لها دور كومبارس في الفيلم.

-عملت راقصة في الأفراح، ثم اكتشفها يوسف بك وهبي حيث ضمها إلى فرقة رمسيس، وعملت في فرقة ثلاثي أضواء المسرح.

-عملت لفترة في كازينو بديعة مصابني، التي أطلقت عليها اسم "ماري".

-وكانت تجالس الجنود الإنجليز، وبعد فترة تنصرف وتتحجج بأنها ستعود مرة أخرى، وحينما يسأل عنها الجنود، يخبرهم زملاؤها أن "ماري باي باي"، وبهذا كانت تقوم بخداعهم كل ليلة.

-ومن أهم أدوارها كان أفلام (النمر، الآنسة ماما، جعلوني مجرمًا).

-من أشهر مشاهدها ذلك الذى أدته أمام الفنان الراحل عبد المنعم مدبولى، فى فيلم مطاردة غرامية حينما قرر مغازلة الجميلات اعتمادًا على حذائهن فيسير فى الشارع ويغازل إحداهن قائلًا "مدام.. بوز جزمتك يدل على أنوثة طاغية"، ليفاجأ بأنها سيدة قبيحة الوجه، ولم تكن سوى "مارى باى باي"، فبادر بقوله: "لامؤاخذة يا خالتي" لترد عليه: "خالتك؟ أنا خالتك يا معدوم الضمير يا معدوم النساء؟ يا عسكري".

-ظهرت الممثلة ماري باي باي، في مشهد أمام الفنان عادل إمام في فيلم "البحث عن فضيحة"، حيث قدمت دور السكرتيرة، التي رآها الزعيم من الخلف عند زيارته الأولى للقاهرة، ووجد امرأة ذات شعر أصفر لافت للنظر، ولكن بمجرد استدارتها يجد امرأة ليست بالقدر الذي تمناه، اعتادت على تغيير "باروكات الشعر".

-توفيت 5 اكتوبر عام 1997 عن عمر يناهز 80 عامًا.