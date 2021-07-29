الخميس 29 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الكلية الإكليريكية تستقبل طلبات الالتحاق بها 22 أغسطس

الكلية الإكليريكية
الكلية الإكليريكية

أعلنت الكلية الإكليريكية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية  تحت رعاية الأنبا ميخائيل وكيل الكلية، عن بدء استعدادها للعام الدراسي الجديد، والذي من المقرر انطلاقه مطلع شهر أكتوبر المقبل.

 وأشارت الكلية في بيان لها إلى أنها سوف تبدأ استقبال طلبات الالتحاق بها ابتداءاً من يوم 22 أغسطس المقبل، وستكون الدراسة بها لمدة 4 سنوات، كشرط للحصول على بكالوريوس علوم لاهوتية.

وتابعت أن هناك عدد من الشروط والأوراق المطلوبة للتقدم للالتحاق بها، من بينها صورة من المؤهل الجامعي وإثبات شخصية، وخطاب تزكية من أحد الآباء الكهنة بالكنيسة التابع لها الطالب.

وتعقد الكلية اختبارات ومقابلات للطلاب المتقدمين بطلبات التحاق بها، ومن المقرر تنظيمها 21 من شهر سبتمبر المقبل.

ويترأس الأنبا ميخائيل وكيل الكلية الإكليريكية القداس الافتتاحي  للعام الأكاديمي الجديد  بكنيسة القديسين البابا كيرلس و الارشيدياكون حبيب جرجس بالكلية، يوم 3 من شهر أكتوبر المقبل.

في سياق متصل تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، يوم السبت 7 أغسطس المقبل، لبدء صوم السيدة العذراء مريم، التي تحمل مكانة كبيرة لدى جميع المصريين على حد سواء.

الكلية الإكليريكية الكنيسة البابا تواضروس العام الدراسى الجديد شروط

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