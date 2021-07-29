جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب 8 كيلو مشغولات فضية مرصعة بالأحجار

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمطار القاهرة الدولي برئاسة زكريا حسب الله، مدير إدارة الجمرك من ضبط محاولة تهريب من المشغولات الفضية المرصعة بالأحجار، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته والقانون رقم 1 لسنة 1994، بشأن الوزن والقياس والكيل والقانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

- تفاصيل الواقعة

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب الطائرة السعودية القادمة من الرياض، اشتبه ياسر محمد إبراهيم، رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر فى راكب يحمل جنسية عربية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وبسؤاله عما إذا كانت يحمل معه اية أشياء أو بضائع تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفي .

وتم تمرير حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة أحمد صلاح رزق مأمور الجمرك، ومحمد موافي رئيس القسم، تلاحظ لهما وجود ما يشتبه ان يكون مشغولات تلاحظ له وجود ما يشتبه ان يكون مشغولات .

وبالعرض على أحمد محمد فوزي مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2، بتكليف مصطفى حسن عبد العزيز مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن وجود 8 كيلو جرام من المشغولات الفضية المرصعة بالاحجار .

و قرر زكريا حسب الله مدير إدارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 90 لسنة 2021، بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي الجمركي .